Australian Open: a Babosékat búcsúztató ausztrál kettős nyert vegyes párosban

A pénteki fináléban két ausztrál páros csapott össze. A mérkőzés csaknem másfél óráig tartott, s a nyitó játszámát 6:3-ra elveszítette a Gadecki, Peers duó. A folytatásban viszont 6:4-re megnyerték a második szettet, így döntő rövidítés következett, melyben 10–6-ra múlták felül a Kimberly Birrell, John-Patrick Smith kettőst.

Gadecki az első Grand Slam-tornagyőzelmét ünnepelhette vegyes párosban, Peersnek ez már a második, mivel 2022-ben az US Openen is a magasba emelhette a trófeát. Utóbbi tavaly a párizsi olimpiát is megnyerte a férfi párosoknál Matthew Ebdennel az oldalán, valamint 2017-ben Finn Henri Kontinennel diadalmaskodott az Australian Openen.

A verseny történetében negyedik alkalommal született ausztrál győzelem vegyes párosban és 1967 óta először rendeztek ausztrál házidöntőt.

AUSTRALIAN OPEN (96 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

VEGYES PÁROS, DÖNTŐ

Gadecki, Peers (ausztrál)–Birrell, Smith (ausztrál) 3:6, 6:4, 10–6