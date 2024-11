Sinner is könnyed győzelemmel kezdett az ATP-vb-n

Az idényt záró ATP-világbajnokságon Jannik Sinner tavaly a döntőig jutott, amelyet Novak Djokoviccsal szemben elveszített, idén pedig a vb-újonc Alex De Minaur ellen játszotta első meccsét. A világranglistán 8. ausztrál csak a felnőtt-vb-n készült az első meccsére, öt éve ugyanis már ott volt az U21-es vb-n, ráadásul első kiemeltként a döntőig jutott, ahol pedig éppen Sinner győzte le. Az volt kettejük első találkozója a profik táborában, és Sinner azóta nem adott esélyt De Minaurnak: az ausztrál csupán egyetlen játszmát nyert meg az olasz elleni eddigi hét meccsükön, egyszer viszont játék nélkül lépett tovább, amikor az olasz nem állt ki ellene a tavalyi párizsi mesterversenyen.

Szögezzük le, De Minaurnak ezúttal sem volt sok sansza Sinner ellen, az olasz hazai közönség előtt remekül játszott, az első játszma gyors brékváltása után 3:2-es előnynél ismét elvette a rivális adogatójátékát, és ezt az előnyt már nem engedte ki a kezéből – 38 perc alatt 6:3-ra bezsebelte a szettet.

A másodikban 2:2-nél Sinnernek három bréklabdája volt, ám egy néző rosszul lett a lelátón, ezért rövid időre félbeszakították a játékot – Sinner maga is küldött egy palack hideg ásványvizet a légkondicionálást nehezen viselő nézőnek, amiért hatalmas tapsot is kapott. A rövid kényszerszünet után De Minaur ugyan hárította a bréklabdákat, ám az olasz a negyedik lehetőségével élt, és, mint utóbb kiderült, ez elegendőnek is bizonyult a sikerhez, mert több fogadóelőnyt már nem hozott a meccs, így Sinner mindössze 84 perc alatt győzött.