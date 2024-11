Kihasználta Fritz hibáit, második ATP-vb-meccsét is két szettben nyerte meg Sinner

Jól állta a sarat Jannik Sinner ellen Taylor Fritz, és az első szett közepén fogadóként nagyon megnehezítette a világelső dolgát, aki azonban hozta a szervagémjeit. Majd 4:3-nál az amerikai teniszező (új labdákkal) gyengébben kezdett adogatni, ám végül semmi 40-ről megfordította a gémet. Olasz ellenfele azonban 5:4-nél már nem engedte, hogy elússzon a brék, s egy remek tenyeres egyenessel lezárta a játszmát.

Fritz a folytatásban ismét stabilan játszott, fogadóként viszont továbbra is csak szoros gémekig jutott, bréklabdáig nem, pedig 3:3-nál volt semmi 30 is az állás Sinner szemszögéből, de a jó játék is kevés volt az amerikaitól. Az idei Australian Open-bajnok és US Open-győztes sem volt képes túl jól fogadni, ha ellenfele bajban is volt, előhúzott egy jó szervát a tarsolyából. Így ment ez 5:4-ig, amikor Fritz 30 semmire vezetett, de megingott, elkezdett hibázni, majd Sinner első meccslabdájánál széleset ütött, így az olasz 1 óra 41 perc alatt megnyerte a mérkőzést.

TENISZ

ATP-VB, TORINO

A-csoport, 2. forduló

Sinner (olasz, 1.)–Fritz (amerikai, 5.) 6:4, 6:4

Korábban

Medvegyev (orosz, 4.)–De Minaur (ausztrál, 7.) 6:2, 6:4

A csoport állása: 1. Sinner 2 pont (4:0), 2. Fritz 1 pont (2:2), 3. Medvegyev 1 pont (2:2), 4. De Minaur 0 pont (0:4)