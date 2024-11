Babos Tímea: Nem titok, elégedett vagyok azzal, amit elértem

Mint ismert, Babos Tímea párosban három játékossal az oldalán érte el pályafutása legnagyobb sikereit: Kristina Mladenovic párjaként négyszeres Grand Slam-győztes és kétszeres világbajnok lett, valamint vívtak még három elveszített GS-döntőt, míg Jaroszlava Svedovával Wimbledonban játszott finálét, és Andrea Hlaváckovával is vb-címig jutott. Babost elsőként ezekről a sikerekről kérdezte a Magyar Nemzet:

„A legsikeresebb időszakom Kikihez (Mladenovic – a szerk.) fűződik, vele passzoltam össze a legjobban. Ugyanakkor Hlavácková éppen most, a WTA-világbajnokság alatt posztolta ki a közös világbajnoki győzelmünk emlékét. Vele rövid, de annál sikeresebb hónapokat játszottam együtt, hiszen 2017-ben a vb mellett négy tornagyőzelmet is arattunk. Emberileg viszont Svedovával volt a legegyszerűbb és legjobb játszani, hiszen ő egy rendes, érett, korrekt partner volt, és azt sajnálom, hogy 2016-ban nem jött össze a wimbledoni siker, de hát a Williams nővérektől nem volt szégyen kikapni.”

„Noha általában úgy megyek a versenyekre, hogy tudom, kivel játszom ott párosban, de idén előfordult velem Dohában, hogy mivel feljutottam az utolsó pillanatban a főtáblára, nem is terveztem a párosban való indulást – folytatta az interjút Babos. – Aztán a helyszínen Donna Vekic megkeresett, hogy játszunk együtt, és én nem mondtam nemet. Nagyon sok játékossal és edzővel vagyok jóban, akik pontosan tudják, nem vagyok full béna a pályán, így ha arra kerül a sor, szívesen játszanak velem párost.”

Arra a kérdésre, hogy fájdalmasan érintette-e a párizsi olimpiáról való távolmaradás, Babos azt válaszolta: „Egy olimpia mindenkinek nagyon fontos, és nem titkolom, nagyon szerettem volna ott lenni Párizsban. Igen picin múlt ugyan, de nem sikerült. Úgy vélem, ez Annának (Bondár – a szerk.) fájhat jobban, hiszen amíg nekem már megadatott, hogy kétszer is olimpikon legyek, addig neki ez lehetett volna az első alkalom. Ki tudja, lesz-e még alkalma pályára lépni valamelyik ötkarikás játékokon? Hiszen ne feledjük, olimpia csak négyévente van.”

Az interjú második felében Babost egy korábbi nyilatkozatáról kérdezték, egészen pontosan arról, amikor a Budapesten rendezett WTA-tornán könnyeivel küszködve jelentette be, hogy soha többet nem láthatja őt a közönség egyéni meccset játszani Magyarországon. „Bevallom, az egyéniben azóta sem látom a kitörési lehetőséget, egyszerűen nem dob fel, így kizárólag párosban indulok a különböző tornákon” – mondta a magyar teniszező, hozzátéve azt is, hogy bár nagyon szeretett hazai közönség előtt játszani, de szavai szerint a Rómain mindig is más volt számára versenyezni. Erről azonban többet nem szeretett volna mondani.

A magyar utánpótlás helyzetéről Babos kritikus véleményt formált meg: „Annak idején egy Budapest- vagy Vidék-bajnokságon a 64-es főtábla mellett többlépcsős selejtezőket is rendeztek, míg ma már szinte nincs is olyan hazai viadal, ahol az a tábla megtelne. Sajnos mindez meglátszik az utánpótlás eredményein is, hiszen a juniorok között nem is olyan régen még világelsők kerültek ki a magyar fiatalok közül, míg ma ott tartunk, hogy nincs magyar játékos a junior GS-tornákon.”

A beszélgetés utolsó részében a közösségi média szerepe került szóba, mégpedig annak összefüggésében, hogy a sportolók többsége egyre nagyobb előszeretettel használja a platformot, akár a személyes bevétel növelésének a céljából is. Babos azonban nem is gondolkodik azon, hogy hasonló útra térjen: „Nekem szerencsére nincs erre szükségem, hiszen komoly, hosszú távú partnerekkel működöm együtt. Éppen ezért még a nagyobb bevételért sem válok megélhetési influenszerré, azaz nem fogok posztolni azért, hogy valahol kapjak egy ingyenkávét. Nem titok, elégedett vagyok azzal, amit elértem, számomra az a lényeg, hogy innen, a soproni Lőverekből indulva hova tudtam elérni” – mondta.

