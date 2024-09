Nyolcan maradtak, Alcaraz és Djokovics nélkül – szavazzon, ki nyeri meg az idei US Opent!?

Két Grand Slam-győztes maradt a mezőnyben, ők ráadásul épp egymás ellen játszanak a negyeddöntőben: a 2021-es US Open bajnoka, az orosz Danyiil Medvegyev (ATP-5.), valamint az idei Australian Open-győztes olasz Jannik Sinner (1.) hasonlóan meggyőző játékkal jutott el az ötödik fordulóig, hiszen az első körben elért 3:1-es sikert követően egyikük sem veszített szettet. A két sportoló pályafutása során eddig tizenkét alkalommal találkozott egymással, Medvegyev felé billen a mérleg nyelve, hét sikerrel. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a legutóbbi hat összecsapásból ötöt Sinner nyert meg, viszont épp most júliusban, Wimbledonban ő maradt alul.

Talán mondhatni, hogy a felső ág az erősebb, hiszen a Sinner–Medvegyev meccs győztese a brit Jack Draperrel (25.) vagy az ausztrál Alex De Minaurral (10.) találkozik. Előbbi idén robbant be az élmezőnybe azzal, hogy 22 évesen, júniusban megnyerte a stuttgarti füves pályás ATP-tornát. Parádésan játszik New Yorkban, eddig szettet sem veszített, mások mellett legyőzte azt a holland Botic van de Zandchulpot is, aki kiejtette Carlos Alcarazt. Draper 2016 óta az első brit teniszező, aki bejutott a US Open negyeddöntőjébe, akkor a háromszoros Grand Slam-győztes Andy Murray érte el ugyanezt. De Minaur valamvel könnyebb ágon, mégis nehezebben jutott el a legjobb nyolcig, Drapernek ugyanakkor intő jel lehet, hogy három eddigi egymás elleni összecsapásukból egyet sem nyert meg.

Az alsó ágon Taylor Fritz (amerikai, 12.)–Alexander Zverev (német, 4.), valamint Grigor Dimitrov (bolgár, 9.)–Frances Tiafoe (amerikai, 20.) találkozót rendeznek. A színvonalasabb meccs előbbi párosítástól várható, tekintve hogy mindkét játékos kiváló formában van, és a legutóbbi összecsapásuk, júliusban, Wimbledonban rendkívül kiélezetten alakult: 3:33 óra kőkemény, ötszettes csatát követően Fritz nyert, kétszettes hátrányból fordítva (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3). A német átütő sikere régóta várat magára, idén közel állt ahhoz, hogy karrierje során először Grand Slam-címet nyerjen, ám a Roland Garros fináléjában öt szettben kikapott Alcaraztól. Karrierje során hat GS-elő- és két döntőt tudhat maga mögött.

Az örökífjú Dimitrov az elmúlt tizenegy évben csupán egyszer, néhány hétre csúszott ki a top ötvenből, jobbára a legjobb harminc között mozgott, ám az elúlt időszakban újra reneszánszát éli, s 2018 után ismét beverekedte magát a top tízbe, és hét évet „kihagyást” követően először hódított el ismét ATP-trófeát. Tiafoe is kiválóan játszik a US Openen, rendkívül meggyőző teljesíményt nyújtott például honfitársa, Ben Shelton (13.) ellen is, őt öt szettben utasította maga mögé. Nem sokszor játszottak egymással, az elmúlt hat évben mindössze négyszer, ebből háromszor Dimitrov örülhetett.