Wimbledon: nincs mese, itt van a generációváltás

A 24 Grand Slam címéből hetet az angol gyepen megszerző Novak Djokovics a Roland Garroson részleges szalagszakadást szenvedett a jobb térdében, és bár megnyerte a Francisco Cerúndolo (27.) elleni nyolcaddöntőt, visszalépett a továbbiaktól, majd műteni kellett. Ám ahhoz képest, hogy nemcsak a wimbledoni, de még az olimpiai indulását is veszélyben látták, a múlt héten már a hétfőn kezdődő GS-torna helyszínén edzett, pedig még egy hónap sem telt el a beavatkozás óta. Djokovics egyébként szombaton úgy nyilatkozott, jól reagált a térde a terhelésekre, és kész a legmagasabb szinten játszani, akár a címért is harcba szállni. Az ő esetében még aligha, Andy Murray-nél (115.) viszont valószínűleg az utolsó wimbledoni szereplés a tét. A három GS-trófeájából kettőt az angol nyílt bajnokságon megnyerő 37 éves britnek cisztát operáltak ki a gerincéből, de alig egy héttel ezt követően ő is tréningezett – az ATP a közösségi oldalain korábban bejelentette távolmaradását, de mivel ezután a csapata arról beszélt, hogy még nem született erről döntés, a szövetség törölte a posztot.

Mindketten cseh ellenféllel kezdenek, Djokovics Vít Koprivával (123.), Murray Tomás Macháccsal (38.)