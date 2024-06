Gálfi Dalma: Bennem van még néhány meccs!

– Eddig lenyűgöző a füves pályás szezonja. Számított hasonlóra?

– Itt a wimbledoni kvalifikációban nem támasztottam nagy elvárásokat magam elé, s’-Hertogenboschban hat meccset játszottam, nem voltam százszázalékos állapotban, a füves borítás megviseli a hát­izmot, a csípőt, nekem is be van állva rendesen. Éreztem azért, hogy van esélyem, a fű kedvez nekem – nem számítottam a főtáblára jutásra, de titkon reménykedtem benne – felelte a Nemzeti Sportnak Gálfi Dalma.

– A wimbledoni selejtezőben kétszer is szetthátrányból jött vissza. A szoros küzdelemben elvesztett játszmák egyáltalán nem szegték a kedvét?

– Az első két körben kissé lassan kezdtem, aztán rákapcsoltam. Igyekszünk megfejteni az okát az edzőmmel, hogy mitől lehetett így, csütörtökön már nem ez történt, én kezdtem lendületesebben, reméljük, napról napra egyre jobb lesz a játékom.

–Csütörtöki ellenfele Olga Danilovics volt, remek játékos, mivel bizonyult jobbnak nála?

– Mindkettőnknek elég nehéz dolga volt, nagyon fújt a szél, amit jobban kezeltem, ez volt a különbség, mentálisan kicsivel erősebb voltam nála.

– Ugorjunk vissza a ’s-hertogenboschi tornára, a selejtezővel együtt öt mérkőzést nyert meg a hollandiai 250-esen, a legjobb négy között búcsúzott. Nagy élmény volt?

– Szinte a semmiből jött az eredmény. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ilyen messzire jutok a versenyen. Folyamatosan egyre jobban ment, kezdett összeállni a játékom, és élveztem a teniszt. Nagyon sokat segített, hogy jó emlékeim voltak a füves borításról, jó eredményeket értem el az elmúlt években, ez adott plusz önbizalmat. Sikeres hét volt, három éve nem jártam 250-es torna elődöntőjében, büszke vagyok rá, hogy ismét sikerült.

– Megint Bastien Fazincanival dolgozik együtt, hogy megy a közös munka?

– Eddig nagyon jól, elég nagy sikereket értem el a mostani időszakban, és nyilván annak is van köze hozzá, hogy olyan struktúrára támaszkodhatok, amelyben tudok bízni, és jól működünk együtt újra Bastiennel.

– Edzője kritizálta a körülményeket a közösségi médiában, mi volt a probléma a kvalifikációval?

– A wimbledoni selejtező az egyetlen a major tornák közül, amelyiken nem a fő pályákon játszunk, Roehamptonban zajlik a kvalifikáció. Valóban nem olyanok a körülmények, mint amilyeneket megszokhattunk, egy krikettpályán felállítanak sorban egymás mellé 12 teniszpályát és külön-külön van még hat. Az egymás melletti pályák között egy méter széles részen ülnek az edzők és a nézők, akik közben mászkálnak. Ha brit mellett játszol, nagy tömeg és tumultus van, az első meccsemen a szurkolók majdnem elküldték Bastient, mert nézték volna a másik mérkőzést. Elég szűkös a hely, de évről évre fejlődik az infrastruktúra, az öltözőket is fejlesztik, törekszenek arra a szervezők, hogy hasonlítson az élmény egy Grand Slamére. A selejtezőt azért is játsszák másik helyszínen, hogy kíméljék a füvet – egyébként már próbálkoznak hibrid pályákkal, amelyeken a borítás félig szintetikus, félig természetes.

– Tavaly a harmadik körig jutott Wimbledonban. Képes hasonlóra ezúttal is?

– Látok rá esélyt, nem földönkívüli tett volt a tavalyi, hiszen a US Openen is eljutottam korábban a harmadik fordulóig. Nézzük meg, mit hoz a sorsolás, abszolút bennem van még néhány meccs.

Udvardy Panna szettet sem vesztett a kvalifikációban A Roland Garroson szerencsés vesztesként jutott a főtáblára Udvardy Panna (hasonlóan Gálfi Dalmához), aki ezúttal semmit nem bízott a véletlenre. Világranglista-134. teniszezőnk szettveszteség nélkül masírozott keresztül a selejtező három fordulóján, ennek köszönhetően harmadszor játszhat a legjobb 128 között Wimbledonban. A kvalifikáció csütörtöki, harmadik körében a bolgár Gergana Topalovával bánt el, összesen csak négy játékot vesztett, biztosan érvényesítette a papírformát. A főtábla pénteki sorsolásán Udvardyn és Gálfin kívül Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is érdekelve lesz. A legendás skót játékos, Andy Murray szereplése ugyanakkor erősen kérdéses, a múlt hétvégén kisebb hátoperáción esett át, így valószínűbb, hogy karrierje utolsó wimbledoni tornáján csak párosban lép pályára.

EREDMÉNYEK

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG,

WIMBLEDON (50 000 000 font, fű)

Nők. Egyes. Selejtező. 3. forduló: Gálfi Dalma (18. kiemelt)–Danilovics (szerb, 8.) 6:1, 7:6; Udvardy Panna (30.)–Topalova (bolgár) 6:1, 6: