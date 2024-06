Délután Marozsán, este a spanyol válogatott – izgalmas napja lesz Sinnernek

A BBC sportrovata megszólaltatta az Eb kapcsán a héten a londoni füves pályás tenisztornán szereplő spanyol kiválóságot, aki – nem meglepő módon – a spanyol válogatott végső sikerére voksolt, és szót ejtett az angolokkal kapcsolatos várakozásáról is. „Bajnokok leszünk, megnyerjük a tornát. Az angolok viszont maximum csak a döntőig jutnak, bár jó a csapatuk”– vélekedett Alcaraz. The way Carlos Alcaraz apologises after his England Euros prediction 🥲#BBCTennis #Euro2024 pic.twitter.com/PsAa9bcIN8 — BBC Sport (@BBCSport) June 20, 2024