Keddi sportműsor: folytatódik a Roland Garros és az olimpiai kvalifikációs tornák is

Nem mondhatjuk, hogy eseményekben teli lesz a keddi nap, ám a Roland Garros továbbra is rengeteg mérkőzéssel szolgál a sportrajongóknak. Ezen felül folytatódnak még az ökölvívó és a sportlövő olimpiai kvalifikációs tornák is, valamint a 2. Bundesliga osztályozójának visszavágóját is lejátsszák.

MÁJUS 28., KEDD FUTBALLPROGRAM

2. BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

20.30: Wehen Wiesbaden–Regensburg (Tv: Arena 4) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ATLÉTIKA

18.00: 63. Golden Spike Continental Tour Gold, Ostrava (Tv: Sport 2) LÓSPORT

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1084 (Tv: Sport 2) ÖKÖLVÍVÁS

Olimpiai kvalifikációs torna, Bangkok, 5. nap SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs 25, 50 méteres puska, pisztoly Európa-bajnokság (Eszék)

9.15: férfi kisöbű szabadpuska összetett

12.00: döntő

14.15: női kisöbű szabadpuska összetett

17.00: döntő TENISZ

11.00: Roland Garros, Párizs (Tv: Eurosport1, Eurosport2) A SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel Németh Kornéllal és Risztov Évával Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Új módszer, ami segíthet a vezetőedzőknek a csapatok összeállításában

8.00: Mi lesz veled, Jürgen Klopp?

9.00: Napi sportesemények. Mi lesz a Hazafutásban? Sportközben. Műsorvezető: Balogh Balázs

10.00: Elek Ákos, a Sajóvölgye Focisuli sportigazgatója

11.00: 25 éve nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját a Dunaferr női kézilabdacsapata, beszélgetés Zsiga Gyula edzővel

12.00: 50 év, 50 nap, 5000 km – biciklivel az „olasz csizmában”

13.00: Pisont István, a legnagyobb király

14.00: Műsorvezető: Perjési Tamás, benne: Sportanalízis

15.00: Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, benne: Bejátszás, a Sportrádió kézilabdamagazinja

Hazafutás, műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Suba Kata

16.00: Vendég: Pigniczki Fanni, Gelle Noémi – sporttörténelmi magyar siker a budapesti rg Európa-bajnokságon

17.00: Lipták Tamás, a Magyar Triatlonszövetség szakmai igazgatója – május 26-án zárult az olimpiai kvalifikációs sorozat

18.00: Hétvégi események, feljutók és kiesők: labdarúgás, vízilabda, kézilabda és napi események

19.00: Vendég: Elek Gábor, az Esztergomi Vitézek a női kézilabdacsapatának szakmai igazgatója – szenzációs idény, fantasztikus végkifejlettel

20.00: Vendég: Nagy Péter, a férfi röplabdaválogatott szövetségi kapitánya

21.00: Napi események, beharangozók

22.00: Napi sportösszefoglaló