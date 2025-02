Lindsey Vonn és Allyson Felix is bekerült a 2034-es téli olimpia szervezőbizottságába

A vezető testület pénteken állt fel. Ez alapján Fraser Bullock tölti be az elnöki teendőket, ő már a 2002-es, ugyancsak Salt Lake Cityben rendezett játékokon is dolgozott operatív és pénzügyi igazgatóként. Ő volt a 2034-es játékokra beadott pályázat vezetője is. Brad Wilson, korábbi szenátusi jelölt lett a szervezőbizottságot működtető társaság vezérigazgatója. Az alelnök Steve Starks, az NBA-ben szereplő Utah Jazz kosárlabdacsapatának korábbi elnöke. Az olimpiai és világbajnok, négyszeres összetett világkupa-győztes, 82 vk-futamon diadalmaskodó Vonn, valamint a hétszeres olimpiai bajnok és 14-szeres világbajnok Allyson Felix mellett Sarah Hughes műkorcsolyázó és a 14 paralimpiai érmével amerikai csúcstartó Oksana Masters ugyancsak bekerült a szervezőbizottságba, ahol az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottságát Sarah Hirshland és Gene Sykes képviseli.

A sportolói bizottságot Catherine Raney Norman, négyszeres olimpiai induló gyorskorcsolyázó vezeti. A tervek szerint a megnyitó és záróünnepséget – akárcsak 2002-ben – a Utah Egyetem amerikaifutball stadionjában rendezik. A Utah Jazz arénájában lenne a műkorcsolya és a rövid pályás gyorskorcsolya, míg a síelő számoknak a 45 perces autóútra lévő Park City adna otthont.

Minden versenyszám helyszíne a sportolói falutól legfeljebb egyórás úttal elérhető lesz. A 2026-os téli olimpiának Milánó és Cortina, a 2030-asnak a Francia Alpok add otthont.