Sífutás: Kónya Ádám első magyarként teljesítette a Tour de Skit

A 32 éves éves versenyző az 58., utolsó célba érkezőként 39:18.3 perc alatt teljesítette a 10 kilométeres, szabadstílusú tömegrajtos versenyt, amelynek utolsó 3000 méterén végig felfelé kell futni az alpesi sízők pályáján. A leggyorsabb a norvég Simen Hegstad Krueger volt 32:39.6 perces idővel.

„Nem úgy utaztunk ki Toblachba, az első helyszínre, hogy ez benne lehet a pakliban. Mikor az ősszel terveztük a szezont, akkor nem is kértünk szállást január elseje után. De tessék, kint vagyunk Val di Fiemmében, ahol jövőre rendezik az olimpiát. A szezon összes világkupáján és annak összes számában elindultam eddig. Elég nagy terhelés ez, tartottam is tőle, hogyan fogom bírni. A világkupákon hétvégéről hétvégére sikerült javulni, ennek is köszönhető, hogy most itt vagyok” – mondta a magyar szövetség honlapján Kónya, aki harmadik téli olimpiájára készül.

A Tour de Skit hagyományosan december végén és január elején rendezik, a férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo negyedszer, míg a nőknél az amerikai Jessie Diggins másodszor diadalmaskodott a hét futamból álló megméretésen, melyen 26 nemzet 100 versenyzője indult el, de mindössze 58-an teljesítették.