Az első edzésén eltört Kónya Ádám cipője, most a harmadik olimpiájára készül

A sportág őshazájában, Norvégiában megrendezett világbajnokságon is helytálltak sífutóink, akik a világkupában is szépen teljesítettek a mögöttünk hagyott télen. Kónya Ádám első magyarként a Tour de Skit is teljesítette, és már a 2026-os téli olimpiára is megvan a kvótája.

Négy magyar sífutó is kvótát szerzett a XXV. téli olimpiai játékokra, 2002 után másodszor jutott ki ennyi versenyzőnk a sportág csúcseseményére. Míg Pónya Sára és Laczkó Lara a nagyszerű világbajnoki szereplésének, Büki Ádám és Kónya Ádám inkább a komplett évadban nyújtott stabil teljesítményének köszönheti a kijutást – a férfiak a nemzetek rangsorában a 25. helyen zártak. Kónya Ádám első magyarként teljesítette a Tour de Skit, ami az újév környékén sorra kerülő, a Tour de France mintájára életre hívott sorozatverseny. A 32 éves sífutó az 58. lett, nem győzzük hangsúlyozni, már az is nagy fegyvertény, hogy célba ért, hiszen a száz induló csaknem felének idő előtt befejeződött a küzdelem. „Harmadszor indultam el a versenysorozatban, amit az idén logisztikai és környezeti okok miatt csak két helyszínen rendeztek meg – kezdte élménybeszámolóját Kónya Ádám. – Eredetileg szállást is csak az első két napra foglaltunk Toblachban, de saját magamat és a szövetségi kapitányt is meglepve bent tudtam maradni. Elég jól futottam a következő két versenyen is, amivel megint továbbjutottam, így átutazhattam Val di Fiemmébe. Ezáltal volt szerencsém kipróbálni a jövő évi olimpia pályáját is, és feljutottam az Alpe Cermis sípálya tetejére, ahol hagyományosan a viadal zárul.” A trondheimi világbajnokságon öt számban is rajthoz állt és a világkupában is ott volt minden helyszínen. Az első sífutáshoz köthető emlékei alapján csoda, hogy ebben a sportágban teljesedett ki. „A sífutással kapcsolatos ősélményem minden, csak nem pozitív. Hatévesen úszni kezdtem, és egyszer alapozó edzőtábor gyanánt Szlovákiába mentünk. Semmit sem tudtunk a sífutásról, és húsz-harminc éves cuccot vittünk ki magunkkal. Az én sífutócipőm talpa már az első nap kettétört. Próbáltuk megragasztani, ám a második lépésnél újra kettétört, ezért néhány nap után már csak úgy, a pálya mellett futottam.” Aztán 15 évesen egyedül kiköltözött Ausztriába egy sportiskolába, itt tette le az érettségit is. Összesen hét évet töltött el a „sógoroknál”, de megérte! 2018 és 2022 után már a harmadik olimpiájára készül, ám ez lesz az első, amelyen immár apukaként állhat rajthoz. Ennél aligha kell nagyobb motiváció…