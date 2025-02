Kűrt futhat Tallinnban az Ignateva, Szemko duó

Moszkva helyett Milánóban készül jó ideje a magyar színeket képviselő Ignateva Mariia, Szemko Danijil jégtánckettős, s úgy tűnik, a sportág egyik nagyágyújának számító Barbara Fusar-Poli sikeresen „irányba” állította a duót, amelyik két éve ugyan a 10. lett az Európa-bajnokságon, ám tavaly csak a 25., vagyis egy esztendeje kűrt sem futhatott – Tallinban szombaton fog, hiszen pénteken kiválóan futott.

Az 50-es, 60-as, 70-es évek társasági táncai adják az idei kötelezőt, vagyis a ritmus tánc során ilyen zenére futnak a jégtáncosok ebben a szezonban: az Ignateva, Szemko kettős pénteki programját Elvis Presley „vezényelte”, a magyar színeket képviselő duó pedig lendületesen, remekül táncolt a jégen – a kiváló futás meg is hozta az eredményét, hiszen a mieink a 14. helyről várják a folytatást, vagyis a szombati kűrt.

A versenyben az előző két Európa-bajnokság aranyérmese, az olasz Charlene Guignard, Marco Fabbri kettős vezet, amelyiknek egyértelmű célja, hogy 2023 és 2024 után sorozatban a harmadik Eb-aranyát is begyűjtse.

„Nyugodtak vagyunk, a tavaly Európa-bajnokság tapasztalatai is segítenek minket, hiszen már tudjuk, mit kell tennünk azért, hogy megvédjük a címünket” – mondta el a kettős férfitagja, Marco Fabbri.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TALLINN

JÉGTÁNC

Állás a ritmus tánc után

1. Charlene Guignard, Marco Fabbri (olasz) 84.23 pont

2. Lopareva, Brissaud (francia) 82.75 pont

3. Fear, Gibson (brit) 81.57 pont

…

14. Ignateva Mariia, Szemko Danijil (magyar) 67.10 pont

Hazai diadal a nőknél

Az észt Niina Petrokina révén hazai diadallal zárult a nők versenye a tallinni műkorcsolya Európa-bajnokság pénteki napján.

A 20 éves versenyző ugyan egyszer esett, de így is toronymagasan múlta felül riválisait, köztük a rövidprogram után éllovas georgiai Anasztaszija Gubanovát, akinek így a két évvel ezelőtti aranyérem után a tavalyi Eb-hez hasonlóan ezúttal is be kellett érnie az ezüsttel. A harmadik helyre a tavaly is bronzérmes belga Nina Pinzarrone jött fel.

A mezőny egyetlen magyar tagja, a felnőtt világversenyen debütáló 17 éves Zsembery Katinka Anna szerdán 29. lett a rövidprogramban, így a legjobb 24 indulót felvonultató szabadkorcsolyázásban már nem mutathatta be a kűrjét.

A kontinensviadal szombaton a jégtáncosok kűrjével folytatódik 12 órától, majd 17 órától a férfiak szabadkorcsolyázásával zárul. Előbbiben az Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics duó, utóbbiban Vlasenko Aleksandr képviseli a magyar színeket.

1- Niina Petrokina (Észtország) 208,18 pont

2. Anasztaszija Gubanova (Georgia) 198,61

3. Nina Pinzarrone (Belgium) 191,44

...

29. Zsembery Katinka Anna

