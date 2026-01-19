Tovább tart a Vinícius-krízis a Real Madridnál

Nem kímélték a Real Madrid szurkolói Vinícius Júniort. A Real Madrid a Barcelona ellen elveszített spanyol Szuperkupa-döntő és az Albacete elleni Király-kupa-kiesés után megverte ugyan 2–0-ra a Levantét, de már a találkozó előtt, a játékosok bemutatásánál kifütyülték a brazil szélsőt. Az erről készült videó bejárta a spanyol sportsajtót, a játékos szemlátomást nehezen viselte el a drukkerek éles kritikáját, és az is szembetűnő volt, hogy a lefújás után egyből az öltözőbe rohant. Később pedig kitett egy képet a közösségi oldalára, amelyen egy 350-es számú Real Madrid-mezt tart a kezében, ezzel utalva arra, hogy az Albacete elleni balul sikerült mérkőzése volt a 350. találkozója a királyiak színeiben.

Kérdés persze, mennyire haragszanak rá, nem késő-e még helyrehozni a viszonyt? A Marca külön cikkben foglalkozik azzal, hogy nem ő az egyetlen madridi sztárjátékos, akit kifütyültek. Korábban Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane vagy Karim Benzema is átélt hasonlót a királyiak futballistájaként.

Vinícius esete persze annyiból más, hogy ő a viselkedésével az ellenfél drukkereit is sokkal jobban megosztja, mint az említett labdarúgók. Az is tény, hogy bár voltak kimondottan jó idényei, ebben a kiírásban egyelőre gyengén szerepel, nem bizonyította, hogy valóban ő a csapat egyik húzóembere. Eddig 29 tétmérkőzésen 6 gólt és 8 gólpasszt jegyez, miközben Kylian Mbappé 26 találkozón 30 gólt és 5 gólpasszt, a Barca szélsője, Lamine Yamal pedig 24 összecsapáson 10 gólt és 11 gólpasszt.

De Viníciusszal nem csak az a gond, hogy önmagához képest gyengébben teljesít. Sokan azt is felróják neki, hogy a vezetőség túlságosan védi őt, amivel gyakran visszaél. A nemrég távozó Xabi Alonsóval is volt emiatt konfliktusa, vélhetően ez is hozzájárult öltözői hierarchia megbomlásához. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy jövő nyáron lejár a szerződése, és állítólag a fizetési igényei miatt egyelőre nem tudott megállapodni a vezetőséggel.

A csapat új edzője, Álvaro Arbeloa mindenesetre a védelmébe vette Viníciust.

„Nincs időm tévét nézni, így nem láttam, mennyire viselte meg őt, hogy a mérkőzés előtt kifütyülték – idézte a Marca az egykori védőt. – Jól van, ahogyan a többiek is, de mindannyian tisztában vagyunk azzal is, hogy javulnunk kell. A játékosok megértik, hogy dühösek a szurkolók, egy rosszul sikerült hét után joguk van hozzá.”