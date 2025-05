A Barcelona után a Real Madridot is megizzasztotta a Celta Vigo

A Celta Vigo a közelmúltban alaposan megnehezítette a Barcelona dolgát, a katalánok csak Raphinha 98. percben értékesített büntetőjével nyertek 4–3-ra. Claudio Giraldez a másik bajnoki címre hajtó együttes, a Real Madrid ellen is hasonlóra készült. A fővárosiak remekül kezdtek, de a sötét mezes vigóiak a mérkőzés végén támadhattak a döntetlenért.

Az első helyzet a korábban a Barcelonában is megforduló Marcos Alonso révén a vendégeké volt, de fejesét védte Thibaut Courtois. A félidő második felében jöttek a madridi helyzetek, Arda Güler a 33. percben gyönyörűen tekert ballal a jobb kapufa mellé, ezzel vezetést szereztek a hazaiak. Nem sokkal később érkezett az újabb találat, egy villámgyors kontratámadás végén Kylian Mbappé elcsúszva is hatalmas gólt szerzett.

A Real Madrid a második félidőt is remekül kezdte, Arda Güler ugratta ki Mbappét, aki egyet tolt a labdán, majd ballal a bal alsóba helyezte (3–0). A Celta Vigo a 65. percig négyet is cserélt, a friss emberek pedig új lendületet adtak a vendégeknek. Ennek eredményeként Javier Rodríguez egy szögletet követő kavarodást kihasználva szépített a 69. percben, majd két csereember révén egy gólra csökkentette hátrányát a Celta Vigo. Iago Aspas indítását követően Williot Swedberg talált nyolc méterről Courtois kapujába (3–2).

A hajrában a Real Madrid lezárhatta volna a mérkőzést, de Iago Aspas révén a vendégeknek is volt egyenlítési lehetőségük, további gólt azonban egyik gárda sem szerzett. A Celta Vigo a Barcelona után a madridiak dolgát is megnehezítette, ám ezúttal is pont nélkül távozott. Carlo Ancelotti együttese négy pontra megközelítette az éllovas Barcelonát a jövő heti el Clásico előtt.

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Real Madrid–Celta Vigo 3–2 (Arda Güler 33., K. Mbappé 39., 48., ill. Javier Rodríguez 69., Swedberg 76.)

Később

16.15: Sevilla–Leganés (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Girona–Mallorca (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Getafe 1–0 (Lejeune 7.)

Kiállítva: Djené (80., Getafe)

Szombaton játszották

Valladolid–Barcelona 1–2 (I. Sánchez 6., ill. Raphinha 54., F. López 60.)

Alavés–Atlético Madrid 0–0

Villarreal–Osasuna 4–2 (A. Pérez 2., 39., Barry 33., Pépé 71., ill. Rubén García 66., Oroz 81. – 11-esből)

Las Palmas–Valencia 2–3 (Sandro Ramírez 45+2. – 11-esből, McBurnie 83., ill. Duro 22., 58., Á. Suárez 75. – öngól)