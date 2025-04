Mbappé piros lapot kapott, a Real Madrid Camavinga bombájával nyert az Alavés vendégeként

ALAVÉS–REAL MADRID

Az Arsenal elleni BL-negyeddöntős visszavágó előtt több játékosának is pihenőt adott a találkozón sárga lapok miatt eltiltott Carlo Ancelotti. A keddi találkozóhoz képest Luka Modric, Vinícius Júnior, David Alaba és Jude Bellingham is csak a kispadon kezdte a mérkőzést.

A madridiak így is fölényben játszottak, a kilencedik percben Arda Güler veszélyeztetett, majd tíz perccel később Raul Asencio talált szögletből a kapuba. A gólt azonban hosszas videóbírózás után David Alaba szabálytalansága miatt érvénytelenítette Cesar Soto Grado játékvezető. A 34. percben már a VAR sem menthette meg az Alavést, Eduardo Camavinga Fede Valverdével játszott össze, majd a francia 18 méterről gyönyörűen tekert ballal a kapu jobb oldalába. Nem sokkal később egy ártalmatlan szituációban Kylian Mbappé nagyon durván rátartott Antonio Blanco jobb lábára, a játékvezető először sárgát, majd a VAR-vizsgálat után piros lapot mutatott fel a franciának, így emberelőnybe került az Alavés.

A hazaiak ezt követően labdabirtoklásban és helyzetekben is felülkerekedett, de hiába a 11 próbálkozás, Thibaut Courtois kapuja nem forgott igazán veszélyben. Ráadásul a 70. percben Manu Sánchez is egyből pirosat kapott a Vinícius Júnior elleni szabálytalanság miatt, így mindkét csapat tíz emberrel fejezte be a találkozót. A Real Madrid megduplázhatta volna előnyét, de a második vendéggól Bellingham lábában maradt. A Real Madrid nehezen, de nyert, és továbbra is négy pont a hátránya az éllovas Barcelona mögött. 0–1

OSASUNA–GIRONA

Két döntetlennel a háta mögött fogadta az Osasuna a február eleje óta nyeretlen Gironát, amely arra készült, hogy most megtöri a rossz szériáját; Arnaut Danjuma révén a 26. percben be is találtak a vendégek. Más kérdés, hogy a mérkőzés játékvezetője, Pablo Fuertes les miatt nem adta meg a gólt. Az Osasuna még a szünet előtt megszerezte a vezetést: Ante Budimir fejesében már Fuertes sem talált kivetnivalót.

A második félidőben az elsőhöz hasonlóan jóval többet volt a labda a Gironánál, ám a vendégek fölénye meddőnek bizonyult – igaz, Fuertes némi VAR-ozás után a félidő közepén Christian Stuani gólját is elvette –, míg a támadásban roppant hatékonynak bizonyuló Osasuna a meccs utolsó tíz percéhez közeledve Pablo Ibanez révén megduplázta előnyét. A végén azért csak összejött egy szabályos gól is a Gironának, amely Yasper Asprilla révén szépített, de az egyenlítésre már nem maradt idő. 2–1

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Osasuna–Girona 2–1 (Budimir 38., Ibanez 79., ill. Asprilla 90+6.)

Alavés–Real Madrid 0–1 (Camavinga 34.)

Kiállítva: Manu Sánchez (70.), ill. K. Mbappé (38.)

KÉSŐBB

18.30: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)