Kylian Mbappé: Cristiano Ronaldo rengeteg tanácsot ad nekem

„Nagyon nehéz meccs volt, de ez általában így szokott lenni a válogatott szünetet követően. Tudtuk, nyernünk kell, jól is kezdtünk, de aztán nagyon visszaestünk, kaptunk is két gólt. Szerencsére, fordítottunk. Ami a szabadrúgásomat illeti, már egy ideje dolgozunk ezen a variáción az edzői stábbal, a szög jó volt, szóval örülök, hogy összejött” – kezdte Kylian Mbappé – aki első szabadrúgásgólját jegyezte teljes felnőtt karrierje során, igaz, nem direkt módon, hiszen legurították neki a labdát –, majd arról is beszélt, hogy az idényben már most 33 gólnál jár. Épp annyinál, amennyivel idolja, Cristiano Ronaldo befejezte első madridi idényét.

„Nagyon különleges érzés ez számomra. A lényeg persze mindig a győzelem, de tudod, hogy jó úton haladsz, ha bármiben is utoléred Cristiano Ronaldót, akivel egyébként gyakran beszélünk, rengeteg tanácsot ad nekem” – tette hozzá a francia szupersztár.

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

Real Madrid–Leganés 3–2 (Mbappé 32., 76. – az elsőt 11-esből, Bellingham 47., ill. García 33., Dani Raba 41.)

KÉSŐBB

Március 30., vasárnap

14.00: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Mallorca

21.00: Real Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)

Március 31., hétfő

21.00: Celta Vigo–Las Palmas (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN

Alavés–Rayo Vallecano 0–2 (Ciss 2., P. Díaz 58.)

Real Sociedad–Real Valladolid 2–1 (Oyarzabal 23., S. Gómez 68., ill. Latasa 90+4.)

Valladolid: Nikitscher Tamás csere volt, nem lépett pályára

Espanyol–Atlético Madrid 1–1 (Puado 71. – 11-esből, ill. Azpilicueta 38.)