Yaakobishvili Antal: Védekezésben látszik, hogy magyar a vérem

– Izgult?

– Nem mondhatnám – felelte a Nemzeti Sportnak Yaakobishvili Antal, a Girona belső védője, aki végigjátszotta csapata Bajnokok Ligája-mérkőzését szerda este az Arsenal ellen, a Girona 2–1-es vereséget szenvedett hazai pályán.

– Pedig ez volt élete első BL-meccse!

– Úgy voltam vele, ez is ugyanolyan, mint bármelyik másik. Nem foglalkoztam a téttel, amúgy sem volt sok időm azon agyalni, mi vár rám.

– Volt előjele annak, hogy kezdőként játszhat?

– Semmi. Könnyed átmozgató edzést tartottunk a meccsnap reggelén, akkor tudtam meg, hogy bekerültem a csapatba.

– Az idényben korábban egyetlen bajnokin sem kapott szerepet, csak egy vesztes Király-kupa-mérkőzésen. Hogyan tudta ilyen higgadtan kezelni a szinte a semmiből jött lehetőséget?

– Elég nyugodt gyerek vagyok, nem szoktam görcsölni. Elismerem, a Király-kupában a Logronés ellen játszani nem ugyanaz, mint az Arsenallal az első számú európai kupasorozatban, de függetlenítettem magam a körülményektől. A bemelegítés jól ment, pontosak voltak a passzaim, egyedül a mérkőzés első öt percében éreztem úgy, hogy nem találom a helyem, utána viszont az elvárások szerint tettem a dolgom.

– Mi történt az ötödik percben?

– Egy párharc során Raheem Sterlinggel ütköztem, azután mondtam magamnak, hogy innentől fel kell kötnöm a gatyát. Fejben helyrebillentem és a kezdeti bizonytalanságomat magabiztosság váltotta fel.

– Ha már az elvárásokat említette: edzője, Míchel milyen utasításokkal látta el?

– Csak annyit mondott, legyek mindig éber, mindenre terjedjen ki a figyelmem. Azt kérte, hozzam ki magamból, amit tudok, ugyanakkor ne bonyolítsam túl a játékot.

A Diario de Valladolid cikke szerint a kedden szerződtetett Nikitscher Tamás készen áll, hogy akár már szombaton, a Villarreal elleni idegenbeli bajnokin bemutatkozzon új csapatában; posztriválisa, Mario Martín eltiltása miatt kaphatja meg első perceit a lila-fehéreknél. A hatszoros válogatott középpályás szerda óta edz a La Liga utolsó helyezettjénél, a kiesés rémétől fenyegetett klubért aggódó helyi lap gyors alkalmazkodást vár tőle. Diego Cocca vezetőedző pénteki sajtótájékoztatóján szót ejtett az új szerzeményről, az argentin tréner nyilatkozata alapján nehéz megállapítani, valóban bemutatkozhat-e a hétvégén a Kecskeméttől érkező futballista.

„Nem zárunk ki semmilyen lehetőséget, de okosnak kell lennünk – idézi az El Día de Valladolid Diego Coccát. – Nikitscher Tamás edzésben van, ám alapozásból érkezett hozzánk, negyvenöt napja játszott legutóbb kilencven percet. Meglátjuk, hogy érzi magát, és ennek tükrében hozzuk meg a döntést.” Nikitscher Tamás szombaton bemutatkozhat a Valladolidban

– Ez volt az ötödik mérkőzése a Gironában – és az eddigi legnagyobb kihívása?

– Nyilván az Arsenal az Arsenal, de próbáltam mindent úgy csinálni, ahogy kérték tőlem. Nem foglalkoztam azzal, melyik csapat az ellenfél, ki játszik előttem – minek vegyek magamra felesleges nyomást? Remek futballistákkal szemben kellett helytállnom, akik bármikor képesek váratlant húzni: Leandro Trossard-t, Ethan Nwanerit, Kai Havertzet vagy Raheem Sterlinget aligha kell bemutatni. Sterling volt közülük a legidegesítőbb, mert azon túl, hogy megvan a stílusa, mindent tud a labdával, nehéz elvenni tőle. Kihívás ide vagy oda, jól éreztem magam a pályán. Több tisztázásom, labdaszerzésem és blokkolt lövésem volt, amelyek egy kis önbizalom-növelő pluszt adtak. Úgy érzem, hátul biztosan álltunk a lábunkon, minden tőlem telhetőt megtettem, hogy stabilak legyünk.

– Vagány és higgadt volt a labdakihozataloknál, mintha álmából felkeltve is tudná, hogyan, milyen erővel passzoljon. Ennyit számít az elmúlt hét év spanyol futballiskolája?

– Biztosan, mert a labdakihozatalok a kedvenceim. Nekem testhezálló a stílusunk, a földön próbálunk gurigázni, nem vagdaljuk előre a labdát. Hiába támadott le magasan az Arsenal, egyáltalán nem volt félelmetes a presszingje. Szeretem, ha van nyomás, úgy vagyok vele, minél nagyobb, annál élesebb vagyok. Szerencsére szerda este is volt több passzom, amivel átjátszottam az ellenfelet, ha kell, testcselt is bevetettem, de meg kell hagyni, az angolok jól zárták le a területeket és a sávokat. A spanyolos stílusjegyek rám ragadtak az itt töltött évek alatt, labdabiztosnak tartom magam, szeretem a kombinatív játékot, de védekezésben azért látszik, magyar a vérem.

– Van hiányérzete a végeredmény miatt? Egy ideig vezettek, a második félidőben az egyenlítő góljukat pedig elvették…

– Egy kicsi azért van. A meccs nagy részében defenzíven futballoztunk, kevesebbet birtokoltuk a labdát, mégis kiharcolhattuk volna a döntetlent. Sajnos nem jött össze az egyenlítés, pedig mindent megtettünk.