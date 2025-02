Mit mondott Bellingham a játékvezetőnek? Nem tudjuk, de a Real Madrid emberhátrányban botlott Pamplonában

A spanyol élvonal egy csapata számára sem sétagalopp pamplonai kiruccanás, így a Real Madridnak is bőven meggyűlt a baja az Osasunával idegenben az évek során. Ennek tudatában – valamint a jövő heti, Manchester City ellen BL-visszavágóra gondolva – a királyi gárda megpróbálta minél hamarabb lerendezni a mérkőzést, s a kapujához szögezte a navarrai csapatot. A madridi nyomás 15 percnyi játék után hozta meg az eredményét, Valverde lapos centerzését Kylian Mbappé vérbeli centerekre jellemző mozdulattal zúdította a rövid felső sarokba.

A folytatásban visszavett a tempóból Carlo Ancelotti csapata (Courtois-nak is be kellett mutatnia egy bravúrt), majd a 39. percben a hazaiak durva, indokolatlanul erőszakos játékát látványosan toleráló José Luis Munuera játékvezető előbb néhány szót váltott Jude Bellinghammel, majd teljesen váratlanul azonnali piros lappal kiállította az angolt. Hivatalos információ cikkünk megírásakor nincs arról, hogy a Real Madridi ötöse mit mondott a játékvezetőnek – egyes spanyol sajtóhírek szerint Bellingham egy bedobást kért számon, míg más források szerint káromkodás miatt fogyott el a játékvezető türelme.

Emberelőnyben az egyébként is bátran játszó Osasuna további önbizalomra tett szert, s az 58. percben meg is lett az erőfeszítések eredménye, a Camavinga taposásáért VAR segítségével megadott tizenegyest a sértett, Ante Budimir váltotta gólra. A folytatásban a Real – emberhátrány ide vagy oda – mindent megtett a három pont megszerzéséért, de Sergio Herrera hősiesen védte kapuját, s ha már ő is verve volt, akkor Catena fejelte ki a kapu torkából Vinícius hálóba tartó lövését. Carlo Ancelotti csapata hiába próbálkozott, nem tudta gólra váltani helyzeteit – többek között Mbappé és Modric is megnyerhette volna a meccset a címvédőnek –, így amennyiben a városi rivális Atlético legyőzi a Celta Vigót, a tabella első helyéről is lecsúszhat a királyi gárda. 1–1

A játéknap első mérkőzésén a Leganés hatgólos döntetlent játszott odahaza az Alavésszel. 3–3

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

Leganés–Alavés 3–3 (D. Raba 10., 37. – mindkettő 11-esből, Munir 88., ill. K. García 25., Jordán 50., 68. – a másodikat 11-esből)

Osasuna–Real Madrid 1–1 (Budimir 58. – 11-esből, ill. Mbappé 15.)

Kiállítva: Bellingham, (39.)

Később

18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Espanyol–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valladolid–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Las Palmas (Tv: Spíler2)

21.00: Real Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Girona–Getafe 1–2 (Y. Herrera 54., ill. Uche 3., Borja Mayoral 62.)

Kiállítva: Y. Herrera (73.)