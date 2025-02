Iago Aspas büntetőjével nyert, és előzött a Celta Vigo

Az első félidőben kiegyenlített játékot és sok távoli próbálkozást hozott. Sergio Herrerának kétszer is védenie kellett, de a legközelebb az Osasuna volt a gólhoz, de Bryan Zaragoza lövése elszállt a kapu jobb oldala mellett.

A második félidő elején több veszélyes támadást is vezetett a Celta. Fernando López és Williot Swedberg helyzeténél is csak Herrera mentett. A 65. percben beállt Iago Aspas, a 37 éves csatár négy perccel később büntetőből meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak. A 95. percben egy tizenegyesgyanús szituáció miatt reklamáltak az Osasuna játékosai, de a játékvezető sípja néma maradt, így a Celta Vigo 1–0-ra nyert, és feljött a tabella 9. helyére.

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Celta Vigo–Osasuna 1–0 (Aspas 69. – 11-esből)

