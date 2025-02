Magabiztosan verte meg a Gironát a Bilbao

A hazaiak az első perctől kezdve sokkal dominánsabbak voltak, a Girona labdához is alig jutott, szinte csak az ő térfelükön alakult a játék. Ennek ellenére egészen a félidő hajrájáig kellett várni az első találatra, amikor az Atletic Bilbao büntetőhöz jutott, amit Oihan Sancet értékesített. Még a fordulás előtt Sancet akcióból is betalált. A folytatásban pedig ugyan eléggé visszavettek a gárdák, és alig láthattunk komoly helyzetet, viszont a kiváló formában futballozó Sancet harmadjára is megtalálta a kaput, amivel be is biztosította a győzelmet – 3–0 lett a vége.

Yaakobishvili Antal ugyan kerettag volt, de nem lépett pályára a találkozón.

A Celta Vigo és a Betis találkozója sokkal kiélezettebben alakult. A vendégek már a 22. percre kétgólos előnyre tettek szert, amit meg is tudtak tartani a szünetig, így magabiztosan jöhettek ki a második félidőre. Ennek ellenére a következő játékrész nem éppen terv szerint alakult a Betis számára, ugyanis a hazai gárda három perc alatt szerzett két gólt – ezzel egyenlített–, majd a hajrában meg is fordította a találkozót. 3–2

A kora esti találkozón a jelenleg Bajnokok Ligáját érő pozícióért harcoló Villareal ugyan sokáig nem tudta bevenni a Las Palmas kapuját, ám az 53. percben végül be tudott találni, majd a 66.-ban duplázta az előnyét. A lefújásig pedig már csak szépíteni sikerült a hazaiaknak. 2–1

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

Celta Vigo–Betis 3–2 (Beltrán 62., Miguel Rodríguez 65., Swedberg 87., ill. Antony 10., Diego Llorente 22.)

Athletic Bilbao–Girona 3–0 (Sancet 42., 45+1., 79. – az elsőt 11-esből.)

Las Palmas–Villarreal 1–2 (Fuster84., ill. Baena 53., A. Pérez 66.)

KÉSŐBB

21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PÉNETEKEN JÁTSZOTTÁK

Rayo Vallecano–Valladolid 1–0 (Á. García, 71.)

VASÁRNAP

14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Leganés (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Mallorca–Osasuna (Tv: Spíler2)