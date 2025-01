„Egyetlen poszton sem győzött meg” – a Real Madrid legendája is beleszállt Tchouaménibe

Predrag Mijatovics a Cadena Ser nevű spanyol rádióállomásban vendégeskedett, és mondta el véleményét a Real Madrid helyzetéről. Egészen pontosan abból a megközelítésből fogalmazta meg álláspontját, hogy mit tenne akkor, ha ismét a klub sportigazgatójaként tevékenykedne. „A Real Madridnak keresnie kell egy másik Modricot vagy Kroost, ilyeneket viszont alig lehet találni. Megerősíteném továbbá a bal- és a jobbhátvéd posztokat. A Real Madridnak hosszú évtizedek óta nagyon sok kivételes hátvédje volt, nem szabad elfelejteni Roberto Carlost, Christian Panuccit, Daniel Carvajalt, Marcelót... A klubnak ezen a poszton mindig is olyan játékosai voltak, akik megteremtették a különbséget” – jelentette ki Mijatovics.

Az 1998-as, Juventus elleni Bajnokok Ligája-döntőn győztes gólt szerző legendás támadó beszélt arról is, hogy Xabi Alonsót nagyon kedveli, egyelőre azonban hagyná a helyén Carlo Ancelotti vezetőedzőt: „Ancelottit nem lehet megkérdőjelezni a Barcelonától elszenvedett két vereség ellenére sem. Ha most én lennék a sportigazgató, akkor az idény végéig minden hatalmat megadnék neki, aztán az eredményektől függetlenül döntenék a jövőjéről. Xabi Alonsót nagyon kedvelem, de tudni kell, hogy a Real Madrid valami egészen más. Még akkor is, ha játékosként már megismerted a klubot.”

Mijatovics abban azonban biztos, hogy az FC Barcelona ellen is hibát hibára halmozó Aurélien Tchouaméni nem üti meg az elvárt szintet: „Úgy kell beszélnünk a dolgokról, ahogyan állnak, és Tchouaméni engem semmilyen poszton nem győzött meg.” Szavai szerint a francia játékos a válogatottban hiába nyújtott korábban jó teljesítményt, a Real Madrid túl nagy falat számára – játsszon a védelem közepén, vagy eredeti posztján, a középpályán.