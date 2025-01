A barcelonai városi tanácsos szerint a Camp Nouban kell rendezni a 2030-as vb-döntőt

Továbbra is komoly az egyet nem értés abban a tekintetben, hogy hol rendezzék meg a 2030-as labdarúgó-világbajnokság döntőjét. Mint ismeretes, a seregszemle 48 résztvevővel, három fő helyszínen, Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban zajlik majd, de Argentína, Paraguay és Uruguay is rendez majd mérkőzést. Jelen állás szerint a legnagyobb esély arra van, hogy a madridi Santiago Bernabéu Stadionban rendezik meg a torna fináléját, de hasonló esélyei vannak az épülő új casablancai szuperarénának is. Barcelonában azonban úgy vélik: inkább a katalán fővárosban kellene lebonyolítani a döntőt.

A spanyol sajtóban és a szurkolók körében is hónapok óta vitatémát szolgáltat, hogy melyik helyszín lenne a legalkalmasabb a vb-döntő megrendezésére. A jelenleg felújítás alatt álló Spotify Camp Nou mellett is vannak érvek, de egyelőre viszonylag kevés, részben azért, mert a spanyolok nagyon szeretnék, ha a fővárosban rendeznék meg a döntőt, míg a marokkóiak Casablancában, a várhatóan 2028-ra elkészülő II. Hasszan Stadionban látnák legszívesebben a futballvilág legrangosabb eseményének utolsó mérkőzését. A sajtóvisszhangok alapján jelenleg ez a két pályázat a legerősebb, ám a háttérben azért Barcelona is erőteljesen mozgolódik, és nem mondott le arról, hogy megrendezze a döntőt. Olyannyira nem, hogy David Escudé, Barcelona városi tanácsosa az EFE hírügynökségnek adott interjújában határozottan a Camp Nout jelölte meg a legjobb lehetőségnek: „Nekünk van a legjobb városunk és a legjobb stadionunk. A dolgok jelenlegi állása szerint Madrid a rendelkezésre álló helyek tekintetében a határon mozog, ezért nagyon nehéz lenne megérteni, ha végül nem a Spotify Camp Nout választanák a 2030-as vb-döntő helyszínének” – érvelt. A casablancai II. Hasszan Stadion látványterve (Fotó: Getty Images) Escudé szerint minden észérv a jelenleg felújítás alatt álló barcelonai létesítmény mellett szól: „Nemcsak azért, mert ez Spanyolország legnagyobb befogadóképességű stadionja, hanem a jelöltség erőssége, és a város által kínált tulajdonságok és vonzerő miatt is. Minden adottságunk megvan a döntőhöz, és ez nem tőlünk származik, hanem ezt mondta rólunk a pályázatokat elbíráló bizottság, amely technikai szinten a legjobbként hivatkozott ránk” – vélekedett, hozzátéve, hogy szerinte a döntéshozó testületnek „nagyon jó magyarázatot kell adnia arra, ha végül mégis a Bernabéut választja a döntő helyszínének”. Emlékeztetett arra is, hogy az 1982-es spanyolországi világbajnokságon a Camp Nou adott otthont a nyitómérkőzésnek, és minden a legnagyobb rendben ment. Továbbá ebben a stadionban rendezték a torna legtöbb találkozóját is, szám szerint ötöt. A felújított Bernabéu-stadion (Fotó: Getty Images) Ami az arénák befogadóképességét illeti, abban a tekintetben Escudének igaza van, a felújított Bernabéu-stadion valóban hátrányban van a másik kettő riválisával szemben: a casablancai II. Hasszan Stadion 115 ezer néző befogadására lesz majd alkalmas, amikor elkészül, a barcelonai Spotify Camp Nou pedig 99 ezer férőhelyes lesz. A legendás madridi stadionban viszont „csak” 78 ezer hely van, ám eddig úgy tűnt, hogy a spanyolok mellett a nemzetközi szövetség is ott látná legszívesebben a vb-döntőt.