Bombagólokkal, könnyedén verte meg a Real Madrid a Sevillát

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ

REAL MADRID–SEVILLA 4–2 (3–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 227 néző. Vezette: I. Díaz

REAL MADRID: Courtois – L. Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga – Valverde, Ceballos (Arda Güler, 71.) – Rodrygo (Modric, 71.), Bellingham (R. Asencio, 77.), Brahim Díaz – K. Mbappé. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

SEVILLA: A. Fernández – Carmona, L. Badé, Gudelj, K. Salas (Montiel, 86.) – J. Sánchez (Peque, 74.), Agoumé, Lokonga (M. Bueno, 86.) – Lukébakio, I. Romero (Pascual, 74.), Idumbo (J. Navas, 65.). Vezetőedző: Francisco Javier Garcia Pimienta

Gólszerző: K. Mbappé (10.), Valverde (20.), Rodrygo (34.), Brahim Díaz (53.), ill. I. Romero (35.), Lukébakio (86.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Előzésre készültek a Real Madrid játékosai. Az tegnap este biztossá vált, hogy az évet az élen már nem zárhatja Carlo Ancelotti csapata, azonban arra még volt esély, hogy a nagy rivális Barcelonát megelőzze a fővárosi gárda. Ennek érdekében mindössze annyit kellett tennie, hogy megszerezze mindhárom pontot a Sevilla ellen.

A lényegi kérdések már gyakorlatilag az első félidőben el is dőltek. A 10. percben Kylian Mbappé, a 20. percben Federico Valverde lőtt hatalmas gólt. Előbbi 22, utóbbi közel 30 méterről vette be Álvaro Fernández kapuját. A harmadik hazai gólra a 34. percig kellett várni, Lucas Vázquez passza után Rodrygo talált be. Gyorsan jött a Sevilla válasza is, a vendégek szinte rögtön a középkezdés után felértek a hazai kapu elé, Isaac Romero fejese pedig a kapuban kötött ki.

A második félidő elején majdnem szorossá tette a meccset a Sevilla, de Romero közeli lövését bravúrral védte a hazaiak belga kapusa, Thibaut Courtois. A nagy sevillai helyzetre góllal válaszolt a Real. Az 53. percben Mbappé passza után Brahim Díaz lőtt 7 méterről a kapu jobb oldalába. A folytatásban mindkét kapu előtt adódtak még lehetőségek, a Sevilla a 73. percben Romero lévén a kapufát is eltalálta. A 86. percben a vendégek a második góljukat is megszerezték, Dodi Lukébakio járt túl honfitársa eszén. A második félidő krónikájához hozzátartozik még, hogy a csereként beállt Jesús Navas, a Sevilla legendája 39 évesen ezen a találkozón búcsúzott a profi labdarúgástól. 4–2

Jesús Navas befejezte pályafutását (Fotó: Getty Images)

A 98. PERCBEN MENTETT PONTOT A VALENCIA Öt meccse nem nyert a Valencia a La Ligában, és nem alakult jól a mérkőzés az Alavés ellen sem, mivel a vendégek a 7. percben megszerezték a vezetést, Carlos Martín hat méterről talált be. Sokáig nem tudtak veszélyeztetni a „denevérek”, inkább a kék-fehérek álltak közelebb a második góljukhoz, akik a második félidő elején elveszítették kapusukat, Antonio Siverát, miután Hugo Duro lőni próbált, de megrúgta a kezét. A sérült kapuvédőt váltó Jesús Owono pedig összehozott egy tizenegyest, amit Luis Rioja értékesített a 70. percben. A hajrában az Alavés is büntetőt kapott Cristhian Mosquera szabálytalansága miatt, Joan Jordán pedig a jobb felsőbe vágta a labdát. Az összecsapás végén 11 perces hosszabbítás következett, és ezt ki tudta használni a Valencia, Diego López beadását követően Dani Gómez talált a kapuba, így 2–2-vel ért véget a találkozó. (V. B.) Valencia–Alavés 2–2 (Rioja 70. – 11-esből, D. Gómez 90+8., ill. C. Martín 7., Jordán 88. – 11-esből)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Atlético Madrid 18 12 5 1 33–12 +21 41 2. Real Madrid 18 12 4 2 41–18 +23 40 3. Barcelona 19 12 2 5 51–22 +29 38 4. Athletic Bilbao 19 10 6 3 29–17 +12 36 5. Mallorca 19 9 3 7 19–21 –2 30 6. Villarreal 17 7 6 4 29–28 +1 27 7. Real Sociedad 18 7 4 7 16–13 +3 25 8. Girona 18 7 4 7 26–25 +1 25 9. Osasuna 18 6 7 5 23–27 –4 25 10. Celta Vigo 18 7 3 8 27–28 –1 24 11. Betis 17 6 6 5 20–21 –1 24 12. Sevilla 18 6 4 8 20–27 –7 22 13. Rayo Vallecano 17 5 6 6 19–20 –1 21 14. Las Palmas 17 5 4 8 22–27 –5 19 15. Leganés 17 4 6 7 15–23 –8 18 16. Alavés 18 4 5 9 21–30 –9 17 17. Getafe 18 3 7 8 11–15 –4 16 18. Espanyol 17 4 3 10 16–29 –13 15 19. Valencia 17 2 6 9 16–26 –10 12 20. Valladolid 18 3 3 12 12–37 –25 12

PERCRŐL PERCRE