„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra” – Hansi Flick a Barcelona újabb győzelme után

„Azt mondták nekem, hogy az ilyen meccsek a Getaféval normálisak. Nagyon jók védekezésben, de nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy kilencvenöt percig küzdöttek. A szurkolókra is büszke vagyok, mert szükségünk volt rájuk és sokat segítettek a meccs közben. Fantasztikusak voltak!” – kezdte meccs utáni értékelését Hansi Flick, akivel repülőrajtot vett az FC Barcelona a spanyol bajnokságban, ahol az eddigi hét meccséből mindet megnyerte.

A német tréner a folytatásban is méltatta az ellenfél védekezését: „Kompaktak, és amikor nem tudjuk nagy sebességgel felépíteni a támadást, vissza tudnak zárni. Szükségünk volt egy gólra a győzelemhez, és ez sikerült, elértük azt, amit szerettünk volna.”

Flick külön is dicsérte Lamine Yamal játékát, de Eric García és Raphinha teljesítményével is elégedett volt. Mint mondta: a Getafe sokszor játszik hasonló meccset, ezért nagyon örül annak, hogy sikerült újabb három pontot szerezniük, de még most is akad min javítani. „Hét győzelmet elérni tökéletes, de még néhány dologban javulnunk kell. Ma (szerdán – a szerk.) nagyon jó volt a mentalitásunk a pályán, és számomra ez egy jó kiindulási pont a fejlődéshez.”

Az interjú végén kitért arra is, hogy ki pótolhatja a hónapig harcképtelen Marc-André ter Stegent. Egybehangzó spanyol lapértesülések szerint kész tény a lengyel Wojciech Szczesny érkezése, Flick azonban erről egyelőre nem árult el konkrétumokat. Igaz, amit mondott, az némileg egybevág a klub elképzeléseivel, hogy egy tapasztalt kapusra van szükség az idény hátralévő részére: „Csak azokról a játékosokról beszélek, akik a csapatunkban vannak. Inaki (Pena) az első számú kapusunk, aki huszonöt éves, a többiek pedig még nagyon fiatalok. Szóval, ha történik valami, akkor tapasztalatra van szükségünk” – fogalmazott.