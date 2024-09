Majdnem ráfázott kihagyott tizenegyesére, de legyűrte az Espanyolt a Betis

A Real Betis esélyesként látta vendégül az Espanyolt. A sevillaiak a pályán is próbálták bizonyítani, hogy jobbak a barcelonai riválisnál, de hiába dolgoztak ki rengeteg helyzetet már az első félidőben is, a ragyogó napot kifogó Espanyol-kapus, Joan García eszén nem tudtak túljárni. Olyannyira nem, hogy a játékrész hajrájában tizenegyeshez is jutott a Betis, de az Abde Ezzalzuli által kiharcolt büntetőt a sértett nem lőtte jól, García pedig ezt is védeni tudta!

A hazaiak kedvét azonban nem szegte a kihagyott 11-es, fölényük a második félidőben is megmaradt. A Betis vezetésére ugyan sokáig kellett várni, de a 85. percben végül góllá érett a sevillai fölény, Giovani Lo Celso góljára pedig nem tudtak reagálni a vendégek, s egygólos vereséget szenvedtek. 1–0

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

Betis–Espanyol 1–0 (Lo Celso 85.)

KORÁBBAN

Celta Vigo–Girona 1–1 (Aspas 81., ill. Y. Herrera 39.)

Athletic Bilbao–Sevilla 1–1 (Jauregizar 36., ill. Padilla 90+3. – öngól)

Kiállítva: Agirrezabala (82., Bilbao)

KÉSŐBB

21.00: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Real Valladolid–Mallorca 1–2 (I. Sánchez 90+4., ill. Larin 59., Valery 83.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Osasuna–Barcelona 4–2 (Budimir 18., 72. – a másodikat 11-esből, Zaragoza 28., Bretones 85., ill. P. Víctor 53., Yamal 90.)

Rayo Vallecano–Leganés 1–1 (Camello 8., ill. J. Cruz 55.)

Real Sociedad–Valencia 3–0 (Kubo 8., Óskarsson 80., 90+3.)

Getafe–Alavés 2–0 (Arambarri 42., Milla 57.)