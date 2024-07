A Bologna orra elől happolná el Hummelst a Real Madrid – sajtóhír

Még mindig nem tudni biztosan, hol folytatja pályafutását a legutóbb Dortmundban futballozó világbajnok belső védő, Mats Hummels. A La Gazzetta dello Sport információi szerint (amelyeket a spanyol AS is átvett) a 35 éves védővel az lasz élvonalbeli Bologna tárgyal, de az utolsó pillanatban megjelent a színen a Real Madrid is.

Az előző idény végén szabadon igazolhatóvá váló védőt a Bologna a minden jel szerint az Arsenalhoz távozó Riccardo Calafiori pótlására szemelte ki, s nagy vonalakban már meg is egyeztek a felek: a BVB-nél bezsebelt évi hárommillió eurós gázsi helyett kétmillió ütné évente Hummels markát, az összeg teljesítménybónuszokkal 2.5 millióra nőhet. A Gazzetta szerint Hummels a német bajnoki címvédő Bayer Leverkusent is kikosarazta – mondván, kipróbálná magát légiósként a Serie A-ban –, viszont a tárgyalások az utolsó pillanatban megrekedtek, ugyanis a Real Madrid is érdeklődött a világbajnok bekk helyzete felől. A királyi gárdának jelenleg három belső egészséges belső védője van – Antonio Rüdiger, Éder Militao és Jesús Vallejo, míg David Alaba a vélhetően csak október végén vagy november elején térhet vissza a pályára –, így (dacára annak, hogy a kútba esett Yoro-transzfer után arról szólt a zuhanyhíradó, hogy Florentino Pérez nem tervez más belső védőt szerződtetni) kézenfekvő megoldásnak tűnik a rutinos, kora ellenére kiválóan teljesítő védő, akinek a bérigénye sem jelentene gondot a madridi együttesnek – jegyzi meg az olasz sajtó értesüléseit illetően az AS.