Laporta odaszúrt a Real Madridnak, miközben a Barcelona kilenc játékos regisztrálásáért küzd

Laporta szerint Flick hisz a csapatban és rendelkezik a szükséges ambíciókkal. „Flick egy ideje tanulmányozta a játékstílusunkat. A jelenlegi csapatot és a La Masiából érkező játékosokat is jól ismeri.” Laporta elmondta, hogy Flcik leginkább a csapat fizikai felkészülésén tud javítani, mivel érzése szerint idén az utolsó fél órában a Barcelona fáradtan játszott és sok sérülttel is küzdött.

Ezt követően a játékoskeretről is szót ejtett a klub elnöke. Elmondta, hogy a Barcelona szeretné megtartani Joao Cancelót és Joao Félixet is, de nem szabad elnyomni a fiatalokat. „Mindig a La Masiára kell tekintenünk. Olyan játékosaink vannak, mint Balde, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Cubarsí, Héctor Fort... Most és a jövőben is erős csapatunk lehet.” A fiatalok kapcsán Laporta odaszúrt a Kylian Mbappét a napokban leigazoló Real Madridnak. „Barcelona-szurkolóként nem jó Mbappét a Real Madridban látni. De hogy őszinte legyek, jobban tetszik a mi stratégiánk, miszerint bízunk a La Masián képzett játékosokban.”

A Barcelona ugyan szeretné a kölcsönjátékosait is megtartani, és a fiatalokat is regisztrálni az első csapatba, ugyanakkor az Athletic szerint a klub pénzügyei kapcsán problémák merültek fel. A portál megjegyzi, hogy bár bőven van még idő, jelen állás szerint a keret egyharmada nem regisztrálható. Jelen állás szerint július előtt 130 millió eurós bevételre kell szert tennie a Barcelonának. A keretből a két lejáró szerződésű Sergi Roberto és Marcos Alonso, valamint Inigo Martínez, Vitor Roque sincs regisztrálva. A fiatalok közül pedig Alejandro Balde, Lamine Yamal, Pau Cubarsí és Hector Fort is ifjúsági szerződéssel játszik, valamint Gavi kontraktusa is jogi vita tárgyát képezi, így összesen kilenc játékos kérdéses.

A megoldás játékosok kölcsönadása, vagy értékesítése lehet. Laporta így nyilatkozott ennek kapcsán: „A pénzügyi átállás befejezése előtt állunk. A mérleg ebben az idényben pozitív lesz, remélem, hamarosan megfelelünk az 1:1-es szabályzatnak.” A klubelnök szerint játékosok eladására nem lesz szükség, ráadásul a mezszponzori megállapodás is több mint 100 millió eurót hozhat.

Laporta végezetül elmondta, hogy a Camp Nou stadion munkálatai jó úton haladnak, szerinte a Barcelona már decemberben visszatérhet a felújított létesítménybe, igaz eleinte csak 60 százalékos kapacitással lesz elérhető. Laporta továbbá dicsérte a Barcelona kosárcsapatát és a BL-t nyerő női labdarúgó szakosztályt is.