La Liga: Abidal Xavit dicsérte, és kizárta a visszatérését

„Remélem, jó meccs lesz, sok góllal – tekintett a londoni BL-döntő elé Éric Abidal, aki szerint a Real Madrid a találkozó esélyese, ez azonban nem garancia a sikerre a Borussia Dortmund ellen. – Ismerjük a két klubot, mindkettőnek különböző a mentalitása, de egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen sok minden megtörténhet. Igaz, hogy a Real Madrid a favorit, ám ebben a sorozatban ez már sok éve így van, és a nagyon szervezett németek minden bizonnyal egészen más módon készülnek a találkozóra. Mint futballszurkoló, szeretnék egy remek meccset és minél kevesebb VAR-t lehívó jelenetet látni. Ez azt is jelentené, hogy a mérkőzés rendben zajlik és a jobbik csapat nyer. Meggyőződésem, hogy bármi megtörténhet a találkozón.”

Az interjú jelentős részét természetesen a korábbi klubjára vonatkozó kérdések tették ki, így adta magát az FC Barcelona szezonjának értékelése: „Bonyolult idényen vannak túl, az emberek csak az eredményekre emlékeznek. Pedig kevéssel előtte egy még nehezebb, ennél is kritikusabb helyzet állt fent, aztán történt valami pozitív dolog a Bajnokok Ligájában, majd jött a katasztrófa. Bízni kell az ott dolgozó emberekben, mert bár az anyagi helyzet nem olyan, mint volt korábban, úgy vélem, hogy a nehéz helyzetek nagyobb odafigyelést és jobb döntéseket is hoznak.”

Abidal külön is kitért Xavi – az idény közben sokszor megváltozó – helyzetére: „Nem vagyok a klubon belül, így nem is tudok semmit a privát döntésekről. Csak ő és a klub alkalmazottai tudják, hogy mit beszéltek meg. Most hoztak egy döntést, ám csak a jövő fogja eldönteni, hogy az jó vagy rossz volt. Xavi edzőként nagyszerű munkát végzett, s volt szerencséje olyan fiatal játékosokkal dolgozni, akik megteremtették a különbséget. Gavi, Pedri, Ronaldo (Araújo – a szerk.) és Lamine nagyon fontosak voltak a csapatnak, lehetett látni a különbséget, amikor játszottak és amikor nem. Ez sok lehetőséget ad a klubnak a jövőre, tudva azt, hogy már felkészültek. Szerintem ez változtatta meg Xavi távozási szándékát is.”

A francia sportember végezetül határozottan elzárkózott attól, hogy egy nap újra visszatérjen a Barcelonához, és valamilyen vezető pozíciót töltsön be a klub életében: „Semmiképp. Már voltam ott, és láttam, amit látnom kellett” – szögezte le.