Győzelemmel melegített női röplabda-válogatottunk az Európa-ligára

Pénteken közös edzés, szombaton és vasárnap edzőmérkőzés volt a két csapat programja a Folyondár utcai új csarnokban. A szombati összecsapás tényleg edzőmeccs jellegű volt, az első szettben például három négyes ütő folyamatosan váltotta egymást. A kezdőcsapat nem okozott meglepetést, hiszen Petrenkó Brigitta volt a feladó, Németh Anett az átló, Kiss Gréta és Szedmák Réka a két négyes ütő (az újonc Ratkai Panna volt a trió harmadik tagja), míg Ambrosio Melani és Kump Aliz szerepelt centerposzton, kiegészülve a liberó Tóth Fruzsinával, aki egyben a csapatkapitány is volt. A következő szettekben Alessandro Chiappini aztán jó néhányszor variálta a jelen lévő 16 játékost, így aztán az öt szettre tervezett találkozón csak a középsőt tudták megnyerni a mieink.

Vasárnap már szigorúan a szabályok szerint zajlott a mérkőzés, volt is ebből némi feszültség, amikor egy hosszú labdamenet után a szlovákok szövetségi kapitánya, Michal Masek is berohant a pályára ünnepelni, de Szabó Péter játékvezető kiparancsolta onnan. Ha már a szlovákoknál tartunk, volt több ismerős náluk: a feladó Barbora Koseková a Békéscsabát erősítette idén, míg Simona Jelinková az UTE négyes ütője volt. Karolina Fricová egy évvel korábban szerepelt a Vasasban, míg a pletykák szerint északi szomszédjaink átlója Karin Sunderliková a következő idényben szerepel majd az egyik magyar élcsapatnál.

Ami a magyar csapat kezdőjét illeti, egyetlen poszton volt változás a szombatihoz képest: Kump Aliz helyén Fekete Fanni lépett pályára. A csapat szebben muzsikált, mint egy nappal korábban, meg is nyerték az első két játszmát, a szlovákok aztán szépítettek, a negyedik felvonásban azonban a mieink hatalmas csatában, végül 27:25-re diadalmaskodtak, s így a meccset is. Ezúttal is lejátszották az ötödik, ráadás felvonást, ahol a mieinknél már a cserék léptek pályára, kivéve Szedmák Rékát, aki viszont ezúttal átlóként szerepelt. Ebben végül az ellenfél diadalmaskodott, de az eredmény igazából már nem volt érdekes.

A mieink mérlege ugyanaz lett, mint egy héttel korábban a horvátok ellen: 3:2-es győzelem (úgy, hogy 3:1-re mindkétszer a mieink vezettek) mellett 4:1-es vereség. Pénteken már tétre megy a játék, hiszen Azerbajdzsánban az Európa-ligában lép pályára válogatottunk.

„A felkészülés eddigi három hetében napról napra csiszolódik egyre jobban össze a csapatunk – mondta el a vasárnapi találkozót követően Tóth Fruzsina csapatkapitány. – A keret nagy része már tavaly is együtt volt, persze vannak újak is, de nekik is sikerült beilleszkedniük a csapatba. Remek a hangulat és bizakodva várjuk az Európa-liga rajtját, ahol a négyes döntőbe jutás a célunk, ami persze nem lesz egyszerű, hiszen nagyon erősek a riválisok, és bravúrokra is szükség lesz a továbbjutásunkhoz. Mindemellett számunkra az elsődleges cél az augusztusi Európa-bajnoki selejtezők sikeres megvívása.”

A mérkőzés után Petrenkó Brigitta combját kellett jegelni, aki még klubjában a Kanti Schaffhausenben sérült meg, amely megnyerte a svájci bajnokságot. „Nagyjából egy hónapot kellett kihagynom, és a múlt héten, a horvátok elleni meccsen tértem vissza a pályára – árulta el lapunk kérésére a feladó. – Idő kell, hogy összeszokjunk a többiekkel, de mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban megy a játék, ami az eredményen is látszik. Jó a csapat és bízom benne, hogy jól sikerül majd a szereplésünk az Európa-ligában.”

A román bajnokságban lett bronzérmes Szedmák Réka, a Dinamo Bukarest csapatával. „Nem egészen azt kaptam Romániában, amit vártam, mert nem azon a poszton szerepeltem, amit eredetileg ígértek, de igyekeztem ott is mindent megtenni a sikerért. Ami a válogatottat illeti, mindenképpen szeretnénk bizonyítani, mérkőzéseket nyerni az Európa-ligában, de a fő feladat ezen a nyáron az a jövő évi Európa-bajnokságra való kijutás kiharcolása.”