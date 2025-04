„A sors fintora” – a Dinamo Bucuresti-ben játszó Szedmák Réka és Bozóki Bence is a Brasov ellen zárja a bajnokságot

„Amikor az átigazolási időszak elkezdődött, sokáig úgy tűnt, Németországban folytatom majd, viszont jött ez a romániai megkeresés, amiről több szempontból is úgy gondoltam, hogy jó lehetőség. Minden ajánlat komoly volt, de a legvégső ajánlatig csak a Dinamo Bucuresti-tel jutottam el” – mondta tavaly nyári átigazolás körülményeiről Szedmák Réka.

Párja egy hónappal később szerződött ugyanahhoz a klubhoz, erről is beszélt Bozóki Bence: „Teljes mértékben az volt a fő szempont, hogy Réka ide igazolt, és addig vártam ki, amíg ő meghozza a döntést, és ez idén is így lesz. Ő az, akiben kettőnk közül sokkal nagyobb potenciál van, sokkal messzebbre el tud jutni. Én már idén 31 éves leszek, szóval én a pályafutásom vége felé járok, míg ő a karrierje elején. Szerencsére úgy jött ki, hogy nemcsak egy városban találtunk csapatot magunknak, hanem ugyanabban a klubban is játszunk.”

Mindkettejük együttese a brassói Corona Brasovval játssza utolsó mérkőzéseit a bajnokságban, a Dinamo Bucuresti férficsapata a döntőben érdekelt, a hölgyek a bronzcsatában szerepelnek.

„A sors fintora, hogy ugyanabba a városba utazunk, szinte ugyanazokon a napokon fogunk játszani, és mindkettőnk csapata itthon kezdi a párharcot. Örültünk, mert így a helyszínen is tudunk szorítani egymásnak, és nem kell sok időt távol töltenünk egymástól, aztán pedig bízunk benne, hogy mindkettőnknek sikerül a maga párbaja” – nyilatkozta Szedmák Réka.

