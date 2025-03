Sorozatban negyedszer is a Vasas nyerte a női röplabda Magyar Kupát

Ezzel viszont alaposan megcibálták az alvó oroszlán bajszát, mert a második szett három Vasas-ponttal kezdődött, aztán ugyan három kaposvárival folytatódott, de utána a fővárosiak megint elhúztak, annak a Glemboczki Zórának köszönhetően, aki még az első szett közepén váltotta Fatoumata Sillah-t, s a második felvonásban is pályán maradt. Oroszlánként küzdöttek a kaposváriak is, akik négypontos hátrányt dolgoztak le a szett közepéig, majd fordítaniuk is sikerült. Felváltva vezettek a csapatok a végén, és ezúttal a Vasas jutott szettlabdához, amit Bannister értékesített.

Ez sem szegte kedvét azonban a sárga mezeseknek, akik a harmadik felvonásban is szorongatták riválisukat, ezzel is jelezve, hogy teljesen megérdemelten jutottak el egészen a fináléig. A szett közepén már négy ponttal is vezettek, de egy hullámvölgyüket remekül kihasználta a Vasas, a végjátékban pedig már megint ők domináltak. Ugyan a negyedik játszma két kaposvári ponttal kezdődött, de ekkor már érezhetően elfáradtak, a fővárosiakban pedig még bőven volt tartalék. Ezt a szettet „rutinból” is simán lehozták és ez elég volt a sorozatban negyedik kupasikerhez.

NŐI RÖPLABDA MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

VASAS ÓBUDA–KAPOSVÁRI NRC 3:1 (–21, 22, 20, 18)

Miskolc, 1100 néző. V: Bátkai-Katona, Jámbor

VASAS ÓBUDA: Török 10, Abdülazimova 5, Leite 3, Sillah 11, PAPP 13, BANNISTER 31. Csere: Szalai, Juhár (liberók), GLEMBOCZKI 10, Erőss, Tóth S., Fekete F. Edző: Janisz Athanaszopulosz

KNRC: Kotormán, Fayad 14, Jovanovics 8, TOSICS 17, PEZELJ 16, Szerényi 7. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Cvetanova, Godó 1. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:3, 6:4, 6:7, 8:10, 10:15, 14:17, 18:19, 18:21, 21:22. 2. játszma: 3:0, 3:3, 9:5, 12:11, 13:13, 14:15, 15:17, 19:18, 20:21, 24:22. 3. játszma: 3:1, 4:4, 6:7, 9:8, 11:12, 12:16, 17:17, 20:18, 24:19. 4. játszma: 0:2, 7:3, 10:8, 16:12, 18:13, 21:14, 24:17