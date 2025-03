Női röpI Extraliga: a Békéscsaba legyőzte a Nyíregyházát az elődöntő első meccsén

Bár az elődöntő első mérkőzése ugyanúgy 3:0-ra végződött az MBH-Békéscsaba és a Fatum Nyíregyháza között, mint a Magyar Kupa bronzmérkőzése, mégis ég és föld volt a különbség. A vendégek ezúttal sokkal nagyobb ellenállást fejtettek ki, mint másfél hete Miskolcon, Végig szorongatták ellenfelüket, a harmadik szettben pedig 24:20-nál négy játszmalabdájuk volt, azonban mindegyiket kivédekezték a hazaiak, s végül 29:27-tel lezárták a meccset. A mostani játék alapján azonban izgalmasnak néz ki a nyíregyházi második találkozó.

Az alsóházi találkozón a papírformának megfelelően a MÁV Előre Foxconn legyőzte a kis Vasast, ám a fiatalok becsületére válik, hogy szettet nyertek esélyesebb riválisuk ellen.

Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc második összecsapása jövő szerdán lesz Nyíregyházán.

NŐI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

MBH-BÉKÉSCSABA–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:0 (20, 22, 27)

BÉKÉSCSABA: Caraballo 6, Kiss E. 5, KOCIC 34, DÉKÁNY 9, Mayer 8, Koseková 2. Csere: KERTÉSZ (liberó), Santos Hurst 1, Mikus. Edző: Tóth Gábor

FATUM: Nyikolajeva 12, Pintér 2, Skoric 13, ANTIVERO 17, Kump 7, Zaborowska 1. Csere: Tóth F. (liberó), Lászlop 4. Edző: Adrian Chylinski

Békéscsaba, 630 néző. V: Jámbor, Barabás. Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:2, 8:6, 10:7, 18:11, 21:15, 23:19, 24:20. 2. játszma: 3:1, 6:9, 13:11, 16:13, 17:16, 20:17, 22:20, 24:21. 3. játszma: 3:1, 6:5, 8:9, 10:13, 18:16, 19:22, 20:24, 26:25

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Békéscsaba javára

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – Az alapjátékunk egészen összeállt, precíz volt a nyitásfogadás és ebből könnyebb szervezni a dolgokat. A probléma abból adódott a végén, hogy 20 fölött, 20:24-ig nem csináltunk pontot, hiába voltak meg a lehetőségek. Ezt majdnem kihasználta a Nyíregyháza, aztán valahogyan megoldotta a csapat, mint ahogyan a szezonban már nagyon sokszor. Idegenben nem lesz egyszerű dolgunk, a Nyíregyháza úgy fog pályára lépni, hogy az az a szalmaszál, amibe kapaszkodnia kell, nagyon nehéz meccsre számítok. Ez volt a párharc első találkozója, és egy három győzelemig tartó csatában sosem lehet tudni, mindenesetre biztató a kezdés!

Adrian Chylinski: – Nagyon csalódott vagyok, mert nem vagyunk messze a Békéscsabától, de a kulcspillanatokban buta hibákat követtünk el. Talán túlságosan féltünk, fejbéli gondok vannak, mert hiszünk a képességeinkben, azt viszont nem hittük el, hogy le tudjuk zárni a harmadik szettet. Jó volt a védekezés, a blokk és a tranzíció is, de a legfontosabb szituációkban nem tudtuk letenni a labdát, ezen mindenképp változtatnunk kell.

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

MÁV ELŐRE FOXCONN–VASAS SC 3:1 (19, –22, 21, 20)

MÁV ELŐRE: MARKOVIC 20, Andersson 13, MAIORANO 13, Sziládi 3, Szabó L. 6, Michalewicz 7. Csere: Kovács E. (liberó), Tóth J. 4, Spándli, Pallag 4,, Abdul-Rahim. Edző: Kaszap Tamás

VASAS SC: Sinka 15, Zsombók A. 10, Zsombók E. 13, Botyánszki 1, Rieder 10, Kiss N. 3. Csere: Balogh E., Stankovics (liberó), Engin, Olcsváry 2, Kiss L. 8. Edző: Kőnig Gábor

Székesfehérvár, 62 néző. V: Mezőffy, Takács Á. Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 9:3, 10:7, 18:8, 20:14, 24:15. 2. játszma: 1:3, 5:4, 7:9, 10:9, 11:14, 15:16, 18:22, 22:23. 3. játszma: 2:0, 2:5, 9:5, 10:11, 16:13, 18:18, 21:19, 22:21. 4. játszma: 7:1, 9:6, 14:7, 16:11, 19:12, 21:18, 23:20

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a MÁV Előre javára

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Jól kezdtük a mérkőzést, de bele is kényelmesedtünk a vezetésbe. A második szettre egy nagyon harcos Vasas jött fel a pályára és mi nem tudtunk mit kezdeni a megnövekedett ellenállással. Sajnos több játékos sem tudott élni a nekik adott lehetőséggel, viszont amikor visszaálltunk a megszokott formációnkkal, újra stabillá tettük a játékot.

Kőnig Gábor: – Nem kezdtük jól a meccset, de a végén jó szájízzel távozhattunk. Voltak nagyon jó periódusok, sokszor partnerei voltunk a Fehérvárnak, amely azonban rutinosan kihasználta a mélypontjainkat. Egy-két indokolatlan hiba maradt a meccsben, de büszkén jöttem el a csarnokból. Biztos, hogy ehhez mi is és ők is hozzá fogunk tudni tenni szerdáig, meglátjuk, akkor mi lesz. Remek atmoszférában játszhattunk sok Vasas-szurkoló előtt, akiknek köszönjük, hogy eljöttek és végig buzdítottak minket. Remélem, nekik is tetszett a küzdeni tudás, alázatosan, csapatként játszottunk, ez egy jó nap volt.