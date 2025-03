Csak a Pénzügyőr röplabdázói egyenlítettek

A Pénzügyőr és a MAFC párharcának első meccsén a PSE kezdett jobban, már 2:0-ra is vezetett, ám a MAFC innen is fordítani tudott és megszerezte a vezetést. Most ennek éppen ellenkezőjét láthatták a nézők: a MAFC viszonylag simán nyerte az első szettet, ám a folytatásban a hazaiak – az időközben súlyos térdsérülést szenvedő és menet közben már megműtött Hajós Artúr távollétében is – domináltak, és a 17 pontig jutó Kovács Zoltán vezérletével nyertek, így 1–1-re módosították a párharc állását.

Nem így az újdonsült kupagyőztes MÁV Előre ellen a TFSE. A fehérváriak ugyan néhányszor hátrányba kerültek, de összességében magabiztosan nyerték a második találkozót is 3:0-ra.

Nem sikerült egyenlítenie a Debrecennek sem, pedig 2:1-et követően két mérkőzéslabdája is volt a Vegyész ellen, de a barcikaiak mindkettőt hárították, aztán pedig az ötödik játszmára mentették a meccset, amit viszont végül megnyertek, s így ők is egy győzelemre kerültek az elődöntőtől.

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

PRESTIGE FITNESS PSE– MAFC 3:1 (–18, 23, 21, 22)

Budapest, Kőér utca, 120 néző. Vezette: Adler, Barabás

PÉNZÜGYŐR: IBAR MENÉNDEZ 10, Hechavarria 7, RAY 15, Lázaro 2, KOVÁCS Z. 17, Kispál 6. Csere: Salas (liberó), Székely, Szalai, Tóth K., Kövessy 4, Németh Á. Edző: Nacsa Gábor

MAFC: Tomanóczy 11, ALTUNAGA 26, Oláh B. 8, Balogh L. 7, Tamási 2, Kiss D. 7. Csere: Lassu (liberó). Edző: Pápai Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 4:3, 7:5, 8:7, 11:8, 12:12, 13:15, 14:18, 18:23. 2. játszma: 2:3, 5:3, 10:5, 13:10, 15:14, 19:16, 21:20, 24:22. 3. játszma: 1:3, 6:6, 9:7, 11:11, 15:13, 19:16, 22:18, 23:21. 4. játszma: 1:5, 5:6, 8:8, 8:10, 14:11, 14:14, 17:15, 18:18, 21:19, 21:21, 23:21, 24:22

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Nacsa Gábor: – Biztos voltam benne, hogy most is hullámvölgyek és hullámhegyek lesznek majd jellemzők a meccsre. Két ilyen hasonló tudású csapatnál ez törvényszerű és bevallom, én ma is öt szettre számítottam. De most volt tartásunk, harcoltunk és küzdöttünk, aminek meg is lett az eredménye.

Pápai Péter: – Mindkét csapat elég sokat hibázott. Most nagyon jól kezdtünk, de sajnos ennek megnyerése után megnyugodtunk, és leült a játékunk. Sokat kellett futnunk az eredmény után, ami felőrölte az energiánkat, emellett pedig a mezőnyvédekezésünkön kell változtatnunk. Ha szettenként két-három labdával többet tudtunk volna kivédekezni, akkor most mi örülhetnénk a győzelemnek.

TFSE–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (21, 21, 14)

Budapest, Csörsz utca, 101 néző. Vezette: Mezőffy, Bibók

TFSE: Tóth M. 1, Balázs 10, Füzék 3, MAJOROS 14, Tóth K. 8, Kocsondi 2. Csere: Laczi (liberó), Horváth B., Gebhardt N. 1, Pintér. Edző: Nagy Gergely

MÁV ELŐRE: Koci 4, Eke 4, PESTI 11, BAKIRI 13, LUNA SLAIBE 10, Szabó V. 7. Csere: Takács M. (liberó), Bandi, Szávai 2, Fazekas, Péter A. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 4:4, 8:10, 11:11, 15:17, 19:23, 20:24. 2. játszma: 5:2, 5:4, 9:5, 11:8, 16:11, 17:15, 19:20, 21:22. 3. játszma: 3:1 4:4, 6:11, 8:15, 10:19, 13:24

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a MÁV Előre javára

MESTERMÉRLEG

Nagy Gergely: – Jól játszottunk, stabilabbak voltunk, mint az első meccsen. Az ellenfél támadásaira próbáltunk ellenszert találni, de főleg blokkban ez most nem igazán sikerült.

DEBRECENI EAC–GREENPLAN-VRCK 2:3 (16, –24, 22, –28, –12)

Debrecen, 301 néző. Vezette: Jámbor, Halász E.

DEAC: Moret 10, Lasecki 3, PAVLJUK 24, Kiss I. 5, LESCAY 26, Kun 14. Csere: Bán (liberó), Elleh, Imre. Edző: Fodor Antal

VEGYÉSZ: Cziczlavicz 7, Nikolov 2, Péter M. 7, Garan 8, POZZOBON 15, PÉTER B. 10. Csere: Kiss M. (liberó), Miklósi-Sikes 16, Fecske 3, Óhidi 1, Kisházi. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:2, 7:3, 10:4, 12:9, 19:11, 24:15. 2. játszma: 1:3, 5:4, 12:5, 13:11, 14:15, 17:16, 21:18, 22:22, 24:23. 3. játszma: 5:1 7:5, 12:6, 16:9, 18:14, 21:15, 24:20. 4. játszma: 2:1, 3:4, 7:5, 9:10, 12:10, 13:14, 16:15, 18:19, 23:24, 27:26. 5. játszma: 1:5, 5:8, 7:11, 11:12, 12:13

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Vegyész javára

MESTERMÉRLEG

Fodor Antal: – Nagy csatában, a döntő szituációkban hibáztunk és vereséget szenvedtünk. De nem adjuk fel, a következő meccsen is a győzelem lesz a cél.

Toronyai Miklós: – Óriásit küzdöttünk a végén. A DEAC jól játszott, mi az elején kicsit görcsösen akartunk, ez pedig segített ellenfelünk bátorságát növelni. Ezt követően stabilizáltuk a játékunkat, és a DEAC talán már kevesebb kockázatot vállalt, ami nekünk jó volt. Vezéráldozattal járt a mérkőzés, de örülök, hogy a cserék jól szálltak be, a szurkolóink előtt pedig le a kalappal, mert végig biztattak bennünket. A párharcnak még nincs vége, nehéz dolgunk lesz vasárnap.