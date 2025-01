Női röpi Extraliga: továbbra is nyeretlen a Szent Benedek RA

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

SZENT BENEDEK RA–FATUM NYÍREGYHÁZA 0:3 (21, 22, 17)

Balatonfüred, 50 néző. Vezette: Takács Á., Mezőffy Zs.

SZBRA: Glibic 9, Szakály 6, Susic 6, Jelinkova 10, Szabó K. 5, KOBAIDZE 12. Csere: Fáth (liberó), Kacitadze, Mária. Edző: Tomás Varga

FATUM: ANTIVERO 13, Lászlop 4, Calkins 9, Szabó L., KUMP 10, Zaborowska 4. Csere: Tóth F. (liberó), PAMPUCH 15, Skoric. Edző: Adrian Chylinski

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:2, 7:7, 8:9, 12:11, 16:14, 19:20, 21:20. 2. játszma: 5:1, 6:12, 14:13, 14:16, 17:17, 22:20. 3. játszma: 2:4, 5:4, 7:9, 8:13, 13:16, 16:21, 17:24

MESTERMÉRLEG

Tomás Varga: – A szezon legjobb teljesítményét nyújtottuk, ezért bár kikaptunk, nem lehetünk szomorúak! Statisztikában néhány dologban még jobbak is voltunk az ellenfelünknél. Az a rengeteg munka, amit elvégeztünk, az nagyon is látszott a pályán, ennek én nagyon örülök! Jó úton haladunk, nagyon ügyesen dolgoztak a centereink is, védekezésünk is végig jó volt! Amin javítanunk kell, hogy nem tudjuk kihasználni azokat a szituációkat, amikből igazán pontot kellene csinálni.

Adrian Chylinski: – A Balatonfüred nagyon harcosan kezdett, érződött rajtuk, hogy éhesek a sikerre. Változtatnunk is kellett, és Pampuch Gréta remekül állt be az első szettben. A második játszmát kontrolláltuk, volt egy nagyon jó periódusunk, de aztán megtorpantunk, így szorosabb lett a vége. Nem volt tökéletes ma a játékunk, de a legfontosabb, hogy megtartottuk az előnyünket a bajnokságban a riválisok előtt. Hosszú még az út a szezon során, és szeretnénk a folytatásban is nyerni, bárki is az ellenfél.