Női röplabda Extraliga: a címvédő volt a jobb a Vasasok csatájában

A bajnokcsapat vasárnap a Közép-európai Röplabdaszövetség (MEVZA) Szuperkupájának elhódításával hangolt az összecsapásra, amelyen magabiztosan diadalmaskodott. A piros-kékeknél ebben az idényben a Vasas SC korábbi és jelenlegi magyar utánpótlás-válogatott röplabdázókra építve próbálja majd minél jobban megnehezíteni a riválisok dolgát.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, 1. FORDULÓ

VASAS ÓBUDA–VASAS SC 3:0 (18, 14, 17)

Folyondár utca, 400 néző. V: Sík, Takács

VASAS ÓBUDA: Leite 1, Glemboczki 6, Papp O. 8, Bannister 5, Sillah 10, Fekete 10. Csere: Szalai A. (liberó), Tóth S. 1, Erőss 9, Botyánszki 1, Török 3 . Csere: Juhár (liberó), Erőss 1, Tóth S. Edző: Janisz Athanaszopulosz

VASAS SC: Engin, Kiss L. 13, Rieder 4, Zsombók E. 1, Sinka 6, Zsombók A. 6. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Kiss N. 2, Olcsváry 4, Solti 2, Szemler. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 9:1, 15:4, 20:9, 24:17. 2. játszma: 1:2, 6:5, 7:9, 13:10, 13:13, 23:13. 3. játszma: 3:4, 10:5, 12:11, 20:13, 24:16

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Nem volt túl komfortos a mérkőzés, a túloldalon ugyanis szinte minden játékossal dolgoztam már, és Gáborékkal is mindennap kapcsolatban vagyunk. Jól kezdtünk, aztán cseréltem párat, és elvesztettük a ritmust. A túloldalon a fiatalok remekül játszottak, nyomás alá helyeztek minket. Mostantól a vasárnapi, Békéscsaba elleni rangadóra koncentrálunk.

Kőnig Gábor: – Pont ilyen meccsre számítottam: az elején kicsit tele volt a gatya, aztán amikor talán az ellenfél is kicsit belekényelmesedett a meccsbe, már tudtunk szép dolgokat is mutatni. Nem vagyunk hozzászokva, hogy minden labda visszajön, de amikor megéreztük a lehetőséget, azokkal éltünk is. Bizonyos helyzetekben, kicsit kevesebb hibával lett volna lehetőségünk még többször visszatámadni, de összességében elégedett vagyok.