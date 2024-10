Női röplabda: a „kis” Vasasnak már nem ment a BRSE ellen

Németh Luca húsz, a dominikai Samaret Jailene Caraballo Arias 11, a francia Chloé Mayer tíz ponttal vette ki részét a sikerből. A túloldalon Botyánszki Fanni volt a legeredményesebb hét ponttal.

RÖPLABDA

NŐK. EXTRALIGA, 3. FORDULÓ

MBH-BÉKÉSCSABA–VASAS SC 3:0 (17, 10, 16)

Békéscsaba, 775 néző. V: Bátkai-Katona, Tillmann

BÉKÉSCSABA: CARABALLO 11, Kiss E. 8, NÉMETH L. 20, Santos Hurst 6, MAYER 10, Koseková 1. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Mikus, Gajdács, Fekete R. Edző: Tóth Gábor

VASAS SC: BOTYÁNSZKI 7, Rieder 1, Altorjay 6, Sinka 6, Zsombók A. 5, Kiss N. 1. Csere: Stankovics (liberó), Engin 2, Solti, Szemler 1, Zsombók E. 5. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:1, 7:4, 8:8, 17:10, 21:16, 24:17. 2. játszma: 8:3, 10:6, 17:7, 21:10. 3. játszma: 3:1, 3:4, 8:7, 12:9, 17:13, 24:15

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – Más felállásban játszottunk, mint eddig, hiszen kimondott szándékunk, hogy építsük a fiatalokat. Az előző szezonokból okulva fontosnak tartom, hogy rendszeresen pályára lépjenek a kezdő hatoson kívül is, ilyen volt ma Németh Luca, aki remekül teljesített. A csapatkapitányunk is teljes meccset tudott játszani, ami nagyon fontos a csapat és az ő mentális állapota miatt is. Komolyan kellett venni a Vasas SC-t, mert hiába fiatalok, jó fizikai állapotban vannak, motiváltak és nincs vesztenivalójuk, szóval tisztességesen fel kellett készülni belőlük.

Kőnig Gábor: – Kettős érzéseim vannak, amit olvashattunk az ellenfél edzőjétől, hogy nem fognak gyerekként kezelni minket, ezt be is bizonyították. Mi viszont gyakran úgy viselkedtünk, buta hibákat ejtettünk, amivel nincs is gond, csak túl sok és hasonló volt belőlük, amikből nem tanultunk, és szépen, lassan kirúgtuk magunk alól a széket.