Sima magyar vereség Törökországban a férfi röplabda Eb-selejtezőn

Minden körülmény adott volt egy jó mérkőzésre Ankarában: egy remek csarnok, több, mint kétezer fanatikus szurkoló és egy remek ellenfél. Sajnos azonban a hangulat sokáig nem ragadt át a mieinkre, sokkal inkább megilletődöttség látszott a játékosok arcán, így aztán nem is csoda, hogy pillanatok alatt 6:1-re elhúzott az ellenfél, a szett közepén pedig már tíz pontos különbség is kialakult a két csapat között, ami aztán csak tovább nőtt. A végén annak is örülni kellett, hogy a mieink kijöttek a tízből.

A második játszma első labdamenetét viszont a magyar csapat nyerte. Ezt azért muszáj kiemelni, mert ez volt a találkozó egyetlen perce, amikor ők vezettek. Nagy Péter azzal próbált trükközni, hogy elforgatta a csapatot. Bár még 3:2-nél is szoros volt az állás, ezt megint egy hosszú török sorozat követte, s mire magunkhoz tértünk már nyolc, tíz, aztán pedig tizennégy pont volt a különbség. A végén 16 szettlabdája volt a hazaiaknak, akik gyakorlatilag tetszés szerint szerezték pontjaikat. Annyi örömünk lehetett, hogy megint sikerült elérni a tíz pontot.

Hiába próbálkoztak a mieink bátor nyitásokkal, sajnos 11 rontás lett az eredménye, ász viszont egy sem, míg a túloldalon 10 rontás mellett 10 fogadhatatlan nyitást könyvelhettek el, ami azért a mieink fogadását is minősíti.

Sajnos támadásban sem jeleskedtek a fiúk, a dánok ellen legeredményesebb Bibók Balázs ezúttal egyetlen pontot sem szerzett, nem csoda, hogy a második szett végén le is cserélte őt a kapitány, és a helyére Varga Péter állt be, aki viszont a harmadik játszmában ötször is eredményes volt. Ennek is köszönhető, hogy ebben a felvonásban jóideig tartani tudtuk a lépést a hazaiakkal, a szett közepén is mindössze egy pont volt a különbség, a vége azonban megint a hazaiaké lett, akik kilenc meccslabdájukból a harmadikat értékesítették.

Sajnos nem sikerült a mieinknek meglepetést okozniuk, így gyakorlatilag már csak elméleti esélyük maradt a 2026-os Európa-bajnokságra való kijutásra.

RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnoki selejtező, A-csoport, 3. forduló

Törökország–Magyarország 3:0 (11, 10, 17)

A legeredményesebb játékosok: Bülbül 15, Lagumdzija 14, illetve Varga P. 5, Boldizsár 5

Az állás: 1. Dánia 6 pont, 2. Törökország 3 pont, 3. MAGYARORSZÁG 0 pont