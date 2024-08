Visszavonul az olasz bokszolónő, aki kikapott a biológiailag férfi algériaitól

A La Stampának adott interjújában Carini elárulta, hogy ez volt az utolsó mérkőzése, visszavonul, és sajnálja, hogy nem fogott kezet ellenfelével a mérkőzés végén.

„Hibát követtem el, dühösen hagytam el a ringet. De nem az ellenfelemre voltam mérges – mondta Carini. – Pokolian fáj az orrom, a szívem összetört. Küzdöttem, az apám nevelt harcossá. Vérben forgó szemekkel léptem be a szorítóba. Feladtam, de nem szégyenültem meg, miért is kellett volna? Ez nem szégyen, épp ellenkezőleg. Hogy most mi lesz? Búcsút intek az ökölvívásnak.”