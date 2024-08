Sebastian Coe fontolgatja, hogy pályázik Thomas Bach székére

Thomas Bach 2013-ban váltotta a belga Jacques Rogge-ot a NOB élén, majd a nyolcéves mandátuma lejártával újabb négy évre bizalmat kapott. Az ötkarikás charta alapján 12 év után már nem lehetne újraválasztani az elnököt, de tavaly októberben, a mumbai NOB-közgyűlésen több tag a szabályzat megváltoztatását szorgalmazta annak érdekében, hogy Bach 2025 után is elláthassa a tisztségét.

A 70 esztendős német sportdiplomata a NOB 142. teljes ülésének záróeseményén jelentette be, hogy nem kívánja tovább betölteni a tisztséget, s hozzátette: „legjobb, ha változik a vezetés”.

Az 1500 méteres síkfutás 1980-as és 1984-es olimpiai bajnoka, valamint a 800 méter kétszeres ezüstérmese, Sebastian Coe 2012-ben a londoni olimpia szervezőbizottságának elnökeként is dolgozott, s korábban már jelezte érdeklődését a NOB elnöki pozíciója iránt.

„Mindig világossá tettem, hogy ha lehetőség adódna, komolyan megfontolnám. A lehetőség most adott, szóval el kell gondolkoznom rajta” – idézte a Reuters Coe-t, aki a párizsi játékok atlétikaversenyét lezáró sajtótájékoztatón beszélt erről.

Coe szerint a tapasztalata magáért beszél, de rajta kívül is vannak alkalmas jelöltek: „Életem nagy részében részt vettem az olimpiai mozgalomban. Vezettem olimpiát, a pályázástól kezdve a megrendezésén át az örökségének a gondozásáig. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy két olimpián is indulhattam, majd irányíthattam a Brit Olimpiai Bizottságot, és most a világ legjobb állása az enyém, az első számú olimpiai sportág elnökeként. Ezek olyan tapasztalatok, amelyeket ha összerakunk, hasznos a szóban forgó pozícióhoz. De vannak más potenciális jelöltek is, akiknek kellő tapasztalatuk van a feladat ellátásához.”

A Reuters kiemeli, hogy a 67 éves sportvezető ellen szólhat az életkora, hiszen a hírek szerint a NOB-nak fiatalabb vezetőkre van szüksége. Emellett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökeként meghozott olyan döntéseket, amelyek ellenkeztek a sportvilág több vezetőjének nézeteivel – például arról van szó, hogy 50 ezer dollárral jutalmazta a párizsi olimpia atlétikaversenyének győzteseit.

Thomas Bach elmondta, hogy az új elnököt jövő márciusban, Olümpiában választják meg, és júniusban veszi át a tisztséget.