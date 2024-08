Öt párizsi olimpiai érem az autóban – VIDEÓ

– Sikerült, amiről álmodott, a sportolóként szerzett után szövetségi kapitányként is olimpiai aranyéremnek örülhet.

– Igen, ez volt az álmom, ennél szebben nem lehet lezárni egy pályafutást.

– Ez azt jelenti, hogy elköszön a kapitányi pozíciótól?

– Decemberig van szerződésem, ezzel az olimpiával szeretném lezárni ezt az időszakot az életemben, ezután már inkább visszavonulnék a háttérbe. Eleget voltam előtérben kapitányként, versenyzőként, azt hiszem, a család most már fontosabb.

– Reggel, amikor felébredt, el tudott volna képzelni ennél jobb napot?

– Nem, a lányok szenzációsan versenyeztek, inkább szombaton, a fiúk viadalában szerepelhettünk volna jobban, bennük is ott volt a lehetőség, csak nem jött ki. A női versenyben Michelle remekül vívott és utána lehetett számítani arra, hogy jó versenyt zár. Vele kapcsolatban csak a lovaglás miatt aggódtam. Az elődöntőben kétveréses pályát ment, ezzel sikerült kiszedni azt a tüskét, amelyet Kínában szerzett a vb-n. Azt mondtuk, a döntőben kell hibátlanul lovagolni, ami sikerült is neki, ez volt az egyik kulcs, hogy ott lehetett a végén is az élen. Másrészt kettes volt a rajtszáma, mint nekem Szöülban, ez is jó előjelnek bizonyult… Guzi Blanka kézilabdázó volt, később kezdett öttusázni, így vívásban kevesebb rutint szedett össze. Amikor egyéniben vb-ezüstöt szerzett, kettő tussal vívott többet, mint itt, ha ez most is sikerült volna, akkor Párizsban is dobogón áll, de ez a negyedik hely is elképesztően jó eredmény.

– Az olimpia előtt voltak viták az utazók összetételét illetően. Minden jó, ha a vége jó?

– Továbbra is azt mondom, hogy szövetségi kapitányként nem tehettem mást, a válogatási elvekben leírtak szerint döntöttem és azt is terjesztettem be. Az elnökség aztán máshogy döntött, Michelle-ben bőven benne volt a tapasztalata, tudása alapján ez az eredmény.