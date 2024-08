Muhari Eszter megmutatta a bronzérmét – kép

PÁRIZS 2024, FÉRFI VÍZILABDA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 17–10 (5–2, 4–2, 3–2, 5–4)

Párizs, Aquatics Center. Vezette: Ohme (német), Zhang (kínai).

Nem volt három hete, hogy a margitszigeti Dominó Trans-kupán gólgazdag találkozón 16–12-re győzte le a magyar nemzeti csapat Japánt, és most újra összecsapott vele a párizsi Olympic Aquatic Centre-ben – immár jóval nagyobb tét mellett, az olimpiai csoportkörben.

Előtte a román–horvát összecsapáson (amely természetesen sima délszláv sikert hozott) volt egy kis időnk elmélkedni: általános tapasztalatunk, hogy a műsorközlők kicsit sokat beszélnek a mérkőzések alatt. Bizonyára ezt csak azért teszik, hogy a laikus szemlélőket képbe helyezzék, meg a vízilabda amúgy sem a legkönnyebben követhető sportág, legalábbis az ítéletek terén, de a médiaszektorban egyértelműen azt érezzük, a kevesebb több lenne.

Az első ováció a magyar szurkolók részéről jóval férfiválogatottunk bemutatása előtt hangzott el: sokan nézték a telefonjukon vagy a laptopjukon Kós Hubert aranyat érő úszását. Varga Dénes és társai tehát már abban a tudatban ugorhattak medencébe, hogy küldöttségünk begyűjtötte az elsőt a legértékesebb medáliából.

Két rontott lövés után Molnár Erik volt az első, aki nem hibázott. Második gólunk előtt a saját fegyverüket fordítottuk a távol-keletiek ellen: gyorsan indultunk, Vámos Mártonnak meg elsült a balosa (2–0). Vogel Soma fantasztikus bravúrral ért át a kapu másik oldalára Inaba Juszuke közeli próbálkozásánál, és a túloldalon máris szállítottuk a harmadik találatunkat, Fekete Gergő vágta be az első fórunkat.

Hogy ne mehessen le negyven körülire a pulzusunk, arról két, gyors egymásutánban szerzett japán gól gondoskodott, de aztán Angyal Dániel megharcolt a negyedik gólunkért és volt még bő két perc az első negyedből. Ismét megkontráztuk az ellenfelet, Varga Dénes fejezte be a támadást, 5–2-vel mentünk pihenni.

Vatanabe Taijo második góljával, mutatós akció eredményeként zárkózott Japán, hogy ne jöjjön még közelebb, arról Vigvári Vince blokkja gondoskodott, később meg a kapufa. Kontrafaultot fújtak a sporik Hárai Balázs ellen, hiába mutatta, hogy őt bizony kis híján megfojtja a védője, a következő támadásnál azonban góllal állt bosszút ragyogó centerünk. Japán szépen végigjátszott egy emberelőnyt, kis szerencsével védhetett volna Vogel, de majd lesz mázlija, amikor igazán fontos. Vigvári Vince akciógóljával folytattuk, nem kétséges, kézben tartottuk a találkozót, Vogel pedig újabb védéssel szomorította fehér sapkás ellenfelünket. Fekete egyéni próbálkozása nem jött be, aztán Varga ejtett kapufát, ám a következő kísérletéből, amelyet fórban dobott el, már nem hibázott (8–4). „Vissza, vissza” – kérte el a labdát Vigvári, miután kiállítást harcolt ki és továbbpasszolta, és kívánsága meghallgattatott, aztán az ejtését simán beütötte a hálóba egy japán.

Az ellenfél kapust cserélt, Tanamura Kacujuki először fejjel, aztán kézzel hárított, legközelebb viszont már nem volt ellenszere Jansik Szilárd csapatkapitány megoldására, aki mielőtt elmerült volna, el tudta engedni a labdát, és pontosan célzott (10–4). Ennél azért szorosabb csatára számítottunk, Japán legalább az első félidőben szokta magát tartani a nagycsapatokkal szemben, most viszont nem volt erre képes, ami egyértelműen válogatottunk dicséretére szolgál, hiszen teljesen eszköztelennek látszott Siota Josinori legénysége.

Egyet kaptunk közben, Manhercz Krisztián szétforgácsolta a lécet, Vogel védett egy elkeseredett próbálkozást – így a harmadik negyed derekán már bármit megengedhettünk magunknak, ennek részeként Bányai Márk kapus elkezdett melegíteni a kispadunk mellett, Nagy Ádám meg lőtt egy mutatós akciógólt (11–5). Vogel Soma nem hagyta, hogy bevágják neki a rövidre, Zalánki Gergő átadását ugyanakkor kíméletlenül értékesítette Vigvári. Emberelőnyös bombával zárta a harmadik felvonást Japán, ezzel éppen feleannyi gólja lett, mint a mieinknek. Nem akarunk matematikai feladatot adni, de könnyen kitalálhatták, 12–6-ra vezettünk.

Gyors gólváltással indult a negyedik periódus, részünkről Vámos Márton volt az elkövető. Tanamura gyűjtögette a védéseket, hadd legyen vele boldog, mi végül öt és fél perccel a befejezés előtt cseréltünk kapust, ekkor jött el Bányai ideje. Zalánki megeresztette a balosát, 14–8, nagyon jól nézett ki ez a meccs, pláne, mert Bányai kettőből kettővel kezdett élete első olimpiai találkozóján. Manhercz Krisztián úszott oda a megítélt ötmétereshez, s mivel belőtte, az összes mezőnyjátékosunk szerzett gólt. Ha valakinek el is ment az önbizalma a keddi, Spanyolország elleni háromgólos vereség miatt, most, a lehető leghamarabb visszajöhetett. Bányai megfoghatott volna egy büntetőt is rögtön, ez azért nem jött össze, de természetesen szemrehányás nem érheti miatta. Tizenöt kilenccel indult az utolsó két perc, azért ennyivel, mert Varga ötméterest hibázott. A labdát azonban megszereztük, ő elöl maradt, s máris 16–9-et mutatott a tábla, a kegyelemdöfést a négyig jutó Vigvári adta meg a japánoknak, akik góllal búcsúztatták az ütközetet (17–10).

Szombat délután Ausztrália lesz a következő ellenfelünk, amely két meglepetést is összehozott már, a nagyobb az volt, hogy mindössze három gólt kapva felülmúlta Szerbiát, a kisebb, hogy pénteken elbánt a házigazda franciákkal is. Így vagy úgy, a spanyolokhoz hasonlóan mi sem kegyelmezhetünk neki.