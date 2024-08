Luterán Petra: döntőbe jutás a telt házas Stade de France-ban

AZ ELSŐ NAP BOMBASIKERE és Konkoly Zsófia aranyérme után másnap kicsit visszafogottabbak voltak a magyar úszók eredményei a párizsi paralimpián, miután sem Iván Bence, sem Száraz Evelin nem jutott döntőbe kétszáz méter vegyesen, igaz, ez nem is volt elvárás egyikőjükkel szemben sem. A tizenkilenc éves Száraz Evelin kicsit talán el is izgulta az első versenyszámát, őt egy szabálytalan forduló miatt kizárták, de neki egyébként is a száz méter mell a fő száma, amelyben akár érmet is nyerhet, ha hozza azt, amire képes.

A Nemzeti Velodromban rendezett parakerékpár-versenyeken Wermeser Zsombornak lehetett szurkolni, igaz, neki nem a sprintszám, vagyis az 1000 méteres időfutam az erőssége, viszont megtette, amit egy sportoló az év versenyén megtehet, egyéni csúcsot tekert, ami még akkor is szép eredmény, ha nem jutott be vele a döntőbe. A 26 éves Wermeser szombaton a 4000 méteres üldözéses versenyben indul, ami jóval közelebb áll hozzá. Ugyan nem ebben a kategóriában, de indult a 48 éves Novák Károly Eduárd, a csíkszeredai születésű paralimpiai, világ- és Európa-bajnok kerékpározó is, aki 2020 és 2023 között Románia ifjúsági és sportminisztere volt. Hatodik paralimpiáján elért egyéni legjobbjával és hetedik helyével épphogy lemaradt a döntőről, de így is elégedett lehetett a teljesítményével.

A paralimpiára tizenhat év után visszatérő magyar bocciázók közül sem Nagy Viviennek, sem Szabó Alexandrának nem sikerült továbbjutnia a negyeddöntőbe. Előbbi vereséget szenvedett indonéz ellenfelétől, így nem tudott meccset nyerni Párizsban, utóbbinak viszont volt reális esélye a továbbjutásra, ehhez azonban le kellett győznie portugál riválisát, Carla Oliveirát, akivel mindig nagy csatákat vívtak egymás ellen. Az összecsapásukat megelőzte egy rögtönzött show, a pályát a délutáni programra felmosó két önkéntes adott elő egy láthatóan begyakorolt táncot a belga Stromae legnépszerűbb számára, a hangszórókból bömbölő Alors On Danse-ra, ami után megtapsolta őket a közönség.

Azonban hiába a jó hangulat, nem állt Szabó mellé a szerencse, ellenfele pontosabban dobott, így már a párbaj fele, az első két kör után érezni lehetett, hogy nem lesz meg a negyeddöntőbe jutás. A 24 éves magyar versenyző nem is tudott fordítani, a csoporton belüli körbeverésekből pedig nem ő jött ki jól. A boccia lényege egyébként az, hogy a versenyzők meghatározott számú piros vagy kék labdát minél közelebb dobjanak a fehér színű céllabdához.

A nap végén a kis híján telt házas Stade de France-ban rajthoz állt első atlétánk, Luterán Petra T47-es kategóriában, a 400 méteres síkfutásban harcolt a döntőbe jutásért. A franciák szívből szurkolnak a parasportolóknak, de a tömeg leginkább a hazai versenyzőnek, a T37-es kategória 200 méteres fináléjában sprintelő Francois-Elie Mandynak szólt, akit francia–angol futballmeccsen hallható hangorkán buzdított.

A magyar érdekeltségű előfutamban Luterán a legbelső, kettes pályát kapta, ami nem volt szerencsés, és nem is rajtolt túl jól, a táv első felében a mezőny második felében futott, de a célegyenes előtti kanyarban utolérte az élen futókat, sőt, a hajrában még rá is tett egy lapáttal, és a cél előtti méteren előzte meg orosz ellenfelét, így második helyen ért célba. Összesítésben is csak ketten előzték meg, így a harmadik legjobb idővel jutott be a másnapi fináléba. A szombat atlétikában erős napja lehet a magyar küldöttségnek, mert Luterán Petrán kívül a világbajnok Ekler Luca is rajthoz áll 100 méteren, és mindketten éremesélyesek.

WERMESER Zsombor, parakerékpáros: – Megvan az első verseny, megvan a hangulat, jöhet a folytatás! A pálya rettentően gyors, szerintem mindenhol világcsúcs születik majd, én is megjavítottam a saját legjobbamat két másodperccel, ami azért jelentős. A testalkatomhoz, felkészültségi szintemhez jobban passzol a hosszabb táv, az ezer méterhez gyorsnak, robbanékonynak, brutál erősnek és nehéznek kell lenned, hogy legyen erőd meghajtani az áttétet, én „gyengusz" vagyok ebben a mezőnyben. Ezzel együtt nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel. NAGY Vivien, bocciázó: – Nagyon különleges volt az első paralimpiám, általában idegesebb típus vagyok meccs előtt, de nagyon jó hatással volt rám a közönség. Előtte izgultam, de amikor bementünk a pályára, megfogott a hangulat, hogy énekelnek és tapsolnak az emberek, ami motiválóan hatott rám. Sajnálom, hogy ez most ennyire volt elég, és számomra befejeződött a verseny, ennél kicsit többet vártam magamtól, de bízom benne, hogy a következő paralimpiára, Los Angelesbe is sikerült majd kvalifikálni. Sokan figyelnek minket, többet foglalkozik velünk a média, rengeteg ember jön ki, tegnap találkoztam magyar szurkolókkal, mesélték, hogy Győrből jöttek biciklivel azért, hogy a magyar paralimpikonokat buzdítsák, nem győztem nekik hálálkodni és megköszönni. Ez fantasztikus élmény, tényleg. SZABÓ Alexandra, bocciázó: – Szomorú vagyok, hogy nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy szerettem volna, de ellenfelem most ügyesebb volt, mindig ki-ki meccset játszunk egymással, egyszer én nyerek, egyszer ő, most neki sikerült. Ha kicsit pontosabban játszom, és egy-két labda bent marad, meglehetett volna. De egy nappal korábban a brazil riválisom elleni meccset kellett volna megnyernem, ha az megvan, továbbjutottam volna a csoportból. A környezet ismerős, hiszen az ellenfelek és a bírók szinte ugyanazok, mint akik más világversenyeken is lenni szoktak, de nagyobb a közönség és a felhajtás. Van bennem hiányérzet, mert az volt a tervünk, hogy a csoportból azért továbbjutunk, ami reális is volt. Nekem Párizs volt a teszt, de majd Los Angelesben sikerül! VÉLEMÉNYEK

EREDMÉNYEK

Férfiak. Parakerékpár. C5, 1000 m időfutam, selejtező: ...10. Wermeser Zsombor (magyar) 1:05.912, nem jutott be a döntőbe. Parasportlövészet. P1, 10 m légpisztoly, selejtező: ...23. Gurisatti Gyula (magyar) 548 kör, nem jutott be a döntőbe. Paraúszás. SM6, 200 m vegyes, előfutam: ...11. Iván Bence (magyar) 2:56.41, nem jutott be a döntőbe.

Nők. Boccia. BC2, 2. csoportkör: Gisha Zayana (indonéz)–Nagy Vivien (magyar) 6:1, nem jutott be a negyeddöntőbe. BC4, 3. csoportkör. Carla Oliveira (portugál)–Szabó Alexandra (magyar) 5:0, nem jutott be a negyeddöntőbe. Paraatlétika. T47, 400 m, előfutam: ...3. Luterán Petra (magyar) 58.93, bejutott a döntőbe. Paraúszás. SM6, 200 m vegyes, előfutam: ...Száraz Evelint kizárták, nem jutott be a döntőbe.

A MAGYAROK PROGRAMJA

Szombat. 9.30: parasportlövészet, 10 m légpuska, selejtező (R1, Rescsik Csaba). 11.03: paraúszás, 50 m hát, előfutam (S2, Adámi Zsanett). 11.41: paraatlétika, 100 m, előfutam (T38, Ekler Luca). 11.58: parakerékpár, 4000 m üldözés, selejtező (C5, Wermeser Zsombor). 12.00: parasportlövészet, 10 m légpuska, selejtező (R2, Dávid Kriszta). 12.15: parasportlövészet, 10 m légpuska, döntő (R1, férfiak) 14.45: parasportlövészet, 10 m légpuska, döntő (R2, nők). 15.13: parakerékpár, 4000 m üldözés, bronzfutam és döntő (C5, férfiak). 19.54: paraúszás, 50 m hát, döntő (S2, nők). 20.11: paraatlétika, 100 m, döntő (T38, nők). 21.19: 400 m, döntő (T47, Luterán Petra)