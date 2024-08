Húsz év után döntős a franciákat leiskolázó magyar párbajtőr-válogatott!

A kazahok elleni végtelenül sima negyeddöntő után lényegében azzal megegyező szintű vívást mutattak be párbajtőrözőink a franciák ellen az elődöntőben. A Grand Palais közönsége ezúttal is félelmetes volt, de ez nem ijesztette meg a mieinket, sőt, feldobta őket az elképesztő hangulat, és ahogy haladt előre a meccs, úgy csendesedett el a nézőtér. A magyar csapat egyetlen asszót sem vesztett a világranglistát vezető, első kiemelt franciák ellen, sőt, a kilencből nyolcat megnyert az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Siklósi Gergely összetételű triónk, így oktatófilm-jellegű győzelmet aratott, 45:30-cal jutott be a döntőbe. Az aranycsata 20.30-kor kezdődik a címvédő japánok ellen.

„Igazából az életemért küzdöttem itt a franciák ellen, nem a kedvenc ellenfeleim, de most minden magyar embert éreztem a hátam mögött, azt hiszem, ez segített engem, hogy a hazaiak kiváló vívóit le tudtam győzni. Hihetetlen, hogy a franciák ellen veretlenül lehoztam a mérkőzést, és ilyen pozitív mérleget produkáltam, nagyon bízom benne, hogy a hosszabb pihenő nem töri meg a lendületünket, és ugyanígy megyünk a Japán elleni döntőben. Amikor kijutottunk az olimpiára, pont ellenük vívtunk, és nyertünk, remélem, ez megint sikerül” – mondta Koch Máté.

„Elkaptuk a fonalat ezen a napon, most Tibinek köszönhettük a jó kezdést. Szerencsére megvalósult a páston az a taktika, amit megbeszélünk előtte. Nagyon jól ismertük a franciákat, olvastuk a vívásukat, de így is nagyon nehéz meccs volt” – értékelt Siklósi Gergely.

„Bízom benne, hogy az egyéni verseny után nem lesz megint japán himnusz a Grand Palais-ban férfi párbajtőrben. Fent kell tartanunk ezt a lendületet és formát, bízom benne, hogy a japánokat is meg tudjuk lepni már az elejétől kezdve” – tette hozzá Andrásfi Tibor.

VÍVÁS

Férfi párbajtőr, csapat (Magyarország – Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely)

ELŐDÖNTŐ

Magyarország–Franciaország 45:30

Japán–Csehország 45:37

KÉSŐBB

19.30, bronzmérkőzés: Csehország–Franciaország

20.30, döntő: Magyarország–Japán – élőben az NSO-n!

A NEGYEDDÖNTŐBEN

Magyarország–Kazahsztán 45:30

Franciaország–Egyiptom 45:39

Csehország–Olaszország 43:38

Japán–Venezuela 39:33