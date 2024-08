Elromlott startpisztoly, kizárás, négyes célfotó a 110 gát vigaszágán

Ritkán látható eseménysor zajlott a férfiak 110 méteres gátfutásának második előfutamában: történt, hogy először kiugrott a kazah David Jefremov, ráadásul szegény igencsak furcsán tette ezt meg. Túlságosan előredőlt, a rajtot meg csak nem akarták ellőni, ebből lett aztán egy kacska békaugrás. Persze, a később történtek fényében érthető, hogy miért késlekedett a lövés. A második rajtból aztán hosszú várakozás után felállították a maradék öt versenyzőt, ahogy a harmadikból is, és ekkor már sejteni lehetett, hogy baj van a startpisztollyal, úgyhogy cserélni kellett az eszközt. Végül negyedszerre sikerült is ellőni a futamot, s elsőre csak az volt biztos, hogy nem a lengyel Damian Czykier nyer, ő ugyanis tisztán láthatóan az ötödik helyen ért be, a többiek viszont egyszerre zúdulták át a célvonalon.

Azt viszonylag hamar kiderítették a célfotót elemzők, hogy a brazil Rafael Pereira nyert 13.54-gyel, ám a másik továbbjutó kilétére csak hosszú várakozás után derült fény. Végül a hazai közönség előtt futó Raphael Mohamedet hozták ki másodiknak, aki kettő ezredmásodperccel volt lassabb mint a brazil, ám egyetlen ezreddel gyorsabb volt az algériai Amine Bouananinál, a negyediknek pedig a német Manuel Mordit hozták ki.