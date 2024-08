A világcsúcstartó világbajnok olimpiai rekorddal diadalmaskodott a férfi 10 000 méteren Párizsban

A nap rangadóját a címvédő francia válogatott játszotta Szlovénia ellen az A-csoportban. A 2019-ben és 2021-ben is Európa-bajnoki döntőt játszó szlovénok alaposan meglepték a házigazdákat és bizony 2:0-ra is vezettek már, sőt, a harmadik játszmában három mérkőzéslabdájuk is volt. Azonban Earvin Ngapethék mindegyiket hárították, majd megfordították a játszmát és aztán a szettarányt is kiegyenlítették. Következett a döntő felvonás, ahol 11:11 után sorozatban négy pontot szereztek a vendégek, ezzel elvéve a címvédő veretlenségét. Az eredménytől függetlenül mindkét csapat biztos résztvevője a negyeddöntőnek.

Csakúgy, mint a németek, akik a tokiói bronzérmes, de a csoportkört pont nélkül záró argentinokat verték három játszmában. Grózer György ezúttal elemében volt, 16 pontjával ő lett a mérkőzés legeredményesebb játékosa. Ugyancsak a C-csoportban az amerikaiak 3:1-re győzték le a japánokat, s könnyen lehet, hogy ez a vereség az ázsiaiak továbbjutásába kerül. Három játszmában győztek a brazilok is Egyiptom ellen a B-csoportban, így már biztosan az egyik továbbjutó csoportharmadikak.

PÁRIZS 2024

RÖPLABDA

FÉRFIAK, CSOPORTKÖR

A-csoport: Szlovénia–Franciaország 3:2 (20, 23, –25, –22, 11)

Az állás: 1. Szlovénia 8 (9:3), 2. Franciaország 6 (8:5), 3. Szerbia 1 (2 mérkőzés, 2:6), 4. Kanada 0 (2, 1:6)

B-csoport: Brazília–Egyiptom 3:0 (11, 13, 16)

Az állás: 1. Olaszország 6 (2, 6:1), 2. Lengyelország 5 (2, 6:2), 3. Brazília 4 (6:6), 4. Egyiptom 0 (0:9)

C-csoport: Németország–Argentína 3:0 (13, 21, 21), Egyesült Államok–Japán 3:1 (16, 18, –18, 19)

Az állás: 1. Németország 6 (8:5), 2. Egyesült Államok 8 (9:3), 3. Japán 4 (6:7), 4. Argentína 0 (1:9)