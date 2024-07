Párizs 2024: Murrayék öt meccslabdáról fordítottak párosban

Az első körben egyaránt 3–0-s vereséget szenvedő Ausztrália és Zambia találkozott egymással a második fordulóban, és ami nem ment az afrikaiaknak 90 percig az Egyesült Államok ellen, az ment az ausztrálok ellen egy perc alatt, Barbra Banda góljával már a 40. másodpercben sikerült. Más kérdés, hogy az ausztrálok gyorsan egyenlítettek, s a gólzsákot az első félidőben nem sikerült befoltozni. A szünetben 4–2-re vezettek az afrikaiak, ráadásul Banda mesterhármast szerzett, amivel ő lett az első az olimpiai női labdarúgótornák történetében, aki három mesterhármast is szerzett, miután az előző olimpián volt már neki kettő. Ami a második félidőt illeti, a góleső ekkor sem állt el, csak mérséklődött: Racheal Kundananji második góljával már hárommal, 5–2-re ment Zambia a második félidő elején, ám az auszik Michelle Heyman és Stephanie Catley révén feljöttek 5–4-re. Sőt, a két gól között még egy meg nem adott góljuk is volt, aztán negyedórával a vége előtt Catley egyenlített büntetőből. A rendes játékidő utolsó percében aztán folytatódott az őrület, Heymann második góljával már az ausztráloknál volt az előny, akik háromgólos hátrányból felállva nyerték meg a mérkőzést 6–5-re. A 11 gól egy meccsen nem mindennapi, de még a női tornákon sem számít rekordnak. A rekordot jelentő meccsen is érintett volt Zambia, és akkor is a vesztes oldalon állt: az egy meccsen esett legtöbb gól csúcsát az olimpiákon a nőknél az előző olimpián 10–3-mal záruló Hollandia–Zambia meccs tartja, a férfiaknál pedig még az 1908-as olimpián lejátszott, 17:1-es eredménnyel véget érő Dánia–Franciaország elődöntő a rekord.

A japánok női válogatottjának is sikerült az, ami az ausztráloknak, jelesül, hogy hátrányból fordítsanak, és ők is egészen drámai módon tették ezt meg – ráadásul a brazilok ellen. A gól nélküli első félidő után a másodikban a dél-amerikaiak szereztek vezetést Jhennifer góljával, s már-már úgy tűnt, továbbjutást jelentő három ponttal gazdagodnak, ám hátravoltak még a ráadás percei. Kumagai Szaki 11-esével egyenlített Japán, majd a 96. percben Tanikava Momoko révén megszerezte a vezetést is – egyúttal kiharcolta a győzelmet.

A C-csoport másik meccsén a spanyolok a kétszeres aranylabdás Alexia Putellas 85. percben esett góljával 1–0-ra nyertek, és továbbjutottak.

Az A-csoport első meccsén Új-Zéland kétgólos vereséget szenvedett Kolumbiától.

Este aztán a házigazda franciák az első félidő végén megszerezték a vezetést a drónbotrány miatt szövetségi kapitányát menesztő címvédő, csúnyán megbüntetett kanadaiak ellen, akik fordulás után röviddel egyenlítettek, majd a rendes játékidő ráadásának 12. (!) percében megszerezték a győztes gólt. Az Egyesült Államok 4–1-re lemosta Németországot, biztossá téve továbbjutását a B jelű négyesből.

OLIMPIA

LABDARÚGÁS, NŐK

A-csoport

Új-Zéland–Kolumbia 0–2 (Restrepo 27., L. Santos 72.)

Franciaország–Kanada 1–2 (Katoto 42., ill. Fleming 58., Gilles 90+12.)

B-csoport

Ausztrália–Zambia 6–5 (Kennedy 7., Raso 35., Heyman 58., 90., Catley 65., 77. – a másodikat 11-esből, ill. Banda 1., 33., 45+1., Kundananji 21., 56.)

Egyesült Államok–Németország 4–1 (Smith 10., 44., Swanson 26., L. Williams 89., ill. Gwin 22.)

C-csoport

Brazília–Japán 1–2 (Jhennifer 56., ill. Kumagai 90+2., Tanikava 90+6.)

Spanyolország–Nigéria 1–0 (Putellas 85.)