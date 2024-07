Párizs 2024: Celine Dion kétmillió dollárért lép fel a megnyitón

Celine Dion két éve jelentette be, hogy egy gyógyíthatatlan betegség az úgy nevezett Stiff Person Syndrome támadta meg a szervezetét, amely az izmok fokozatos elmerevedését okozott, s ezzel együtt a tavalyra tervezett világkörül turnáját is lemondta. A TMZ híréből viszont kiderült, hogy már csak nagyjából másfél nap választja el attól, hogy több mint két év szünet után ismét színpadra álljon. Ráadásul mindezért nem csekély javadalmazásban részesül, kétmillió dollárt fizetnek neki a játékok szervezői, ráadásul ezen felül még neki és népes csapatának – családja és orvosai – az utazását, szállását, ellátását is állják. A lap arról is ír, hogy Lady Gagával énekel majd duettet a visszatérő Dion, mint beszámolnak róla, a múlt század legjelentősebb francia sanzonénekesőjének, Edith Piafnak egyik dalát adják majd elő: a La Vie en Rose címűt.

A dal egyikük számára sem ismeretlen, Celine Dion számos alkalommal adta már elő különböző fellépésein, míg Lady Gaga az egyik szereplőként énekelte a Csillag születik című filmben – amelyben nyújtott alakításáért egyébként legjobb mellékszereplőként jelölték Oscar-díjra.

A TMZ információjának alapja egyébként egy francia újságíró, Thierry Moreau közösségi oldalán megjelent bejegyzése, amelyben arról számolt be hogy ezt Lady Gaga és Celine Dion közösen próbálták a dalt, s Celine Dion a próba során egy rózsaszín és fekete színekben pompázó tollköpenyt viselt, amelyet a Dior divatház biztosít számára.

Info du soir :

🚨@celinedion et @ladygaga ont répété en duo « La vie en rose » d’Edith Piaf.

Céline Dion sera habillée par Dior avec une cape en plumes roses et noires…

😉 — Thierry Moreau (@ThierryMoreauTM) July 24, 2024

A Le Parisien a hét elején még arról írt, hogy Dion egy másik Piaf-dalt, a L’Hymne à l’amourt adja majd elő – szólóban.

Bárhogy is lesz, az biztos, hogy a kanadai énekesnőtől nem idegen az ötkarikás játékok megnyitóinak milliője, hiszen szerepelt az 1996-os atlantai nyitóünnepélyen is, ahol, ő énekelte el az olimpia hivatalos dalát.

A párizsi olimpia szervezői egyébként eddig meglehetősen ügyesen titkolják a megnyitón résztvevők listáját, hiszen Dion és Gaga fellépésén kiívül csupán három név szivárgott ki, viszont Dua Lipa, Ariana Grande és a francia énekesnő Aya Nakamura szerepelését sem erősítették meg hivatalosan.

Ami pedig a megnyitót illeti: a Szajna egy hat kilométeres szakaszán rendezik, mindent egybevetve az összes légi, vízi és földi szereplő száma nagyjából 45000 fő, – ebből csak 6-8000 fő szervező, míg csak táncosból lesz 2000. Szintén kétezren lesznek a biztonságért felelős személyek. A megnytóhoz 160 hajót használnak, ezeken szállítják a sportolókat a „bevonuláshoz”, amit az Eiffel-torony tövében rendeznek. A szervezők egyébként az első körben azt tervezték, hogy 600 000 néző előtt rendezhetik meg a megnyitót, ám ezt többször is csökkentették, végül mára „csak” 326 000 nézőt várnak a helyszínre.

A párizsi olimpia megnyitója pénteken magyar idő szerint 19.30-kor kezdődik.