Párizs 2024: a drónbotrány miatt felfüggesztették a kanadai női focisták edzőjét

A hírek szerint a címvédő kanadaiak edzői stábja drónokkal figyelte meg az új-zélandiak edzését az első olimpiai találkozójuk előtt. Nem sokkal az információk kikerülte után két stábtagot haza is küldtek Párizsból, ám most a vezetőedzőnek is búcsúznia kell a csapattól, miután a COC felfüggesztette pozíciójából.

Bev Priestman már az első mérkőzésen – amelyen a címvédő 2–1-es győzelmet aratott – sem volt a csapat kispadján, ám hivatalos elküldését csak pénteken közölték a nyilvánossággal.

A Kanadai Labdarúgó-szövetség főtitkára, Kevin Blue azt is elárulta, Priestman a játékok végéig biztosan fel lesz függesztve, ám utána sem biztos a pozíciója. A jövőjéről egy felülvizsgálat dönt majd, aminek a végeztéig nem láthatja el vezetőedzői feladatait a válogatottnál.