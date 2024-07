Kettőt változtattak a keretben a francia női kézisek

– Sokáig úgy tűnt, az ön akarata érvényesül a Matthias Casse elleni meccsen.

– Én is így éreztem belülről. Ilyenkor szeretek kicsit a másik tekintetébe nézni, és láttam, hogy össze van zavarodva, nem találja a helyét, kapott is egy intést az elején. Az első négy percben kellett volna talán jobban meglepnem, a hosszabbításban átesett a holtponton, elkezdett jókat indulni, megérezte az ütemet és a végén ebbe is „gurultam bele”. Két intésem volt, nyitnom kellett és azt éreztem, esetlegesen jöhet a harmadik, valamit újítanom kell. Belementem egy olyan dologba, aminek sajnos ippon lett a vége.

– Összességében hogyan értékeli a két párizsi mérkőzését?

– Azt mondhatom, hogy sikerült elég sok mindent kiadnom magamból. A felkészülés, a rengeteg év és kilométer, ami bennem van, elkoptatott és a végén egyre nehezebb volt összeszedni úgy magamat, hogy az egészség és a megfelelő mentális állapot is meglegyen egy-egy versenyre. Most olyan állapotot és dzsúdót tudtam hozni, amivel igazán meg tudtam mutatni magamat. Az elmúlt néhány napban is azt éreztem, képes vagyok a nagy eredményre, el is hittem, ezek után fájdalmas egy olimpián így lejönni és kikapni.

– Los Angelesben újra megpróbálja négy év múlva?

– Erre térjünk majd vissza néhány hónap múlva. Most pihenek egy nagyot, aztán le kell ülni az illetékesekkel, és el kell dönteni. Nem fizikai gátjai vannak a folytatásnak, talán látszott is, két hosszabbításos meccset is lenyomtam a fiatalok ellen, hanem inkább az a kérdés, fejben mennyire tudom összekaparni magam egy-egy versenyre. A huszonévesek egyre élesebbek, én meg bizonyos periódusokban már annyira nem.